Bocsánatot kért Hosszú Katinkától volt edzője

Dave Salo a történet szerint a 2012-es londoni olimpia után azt tanácsolta Katinkának, hogy inkább nyisson szépségszalont.

A magyar úszónő négy évig járt a Dél-Kaliforniai Egyetemre (USC), akkor nyerte első világ- és Európa-bajnoki címeit, és ott ismerte meg férjét, Shane Tusupot is. Akkori edzője, Dave Salo magyar médiumnak most adott interjút először azóta, hogy Hosszú elhagyta az egyetem csapatát.

Salo az M4 Sportnak elmondta, hogy Londonban ő az amerikai stáb tagja volt, ezért nem is nagyon érintkeztek Katinkával, sőt, majdhogynem azt is el kellett hallgatniuk, hogy egyáltalán ismerik egymást. „Ez nem volt fair vele szemben”- vallotta be az edző.

Mint ismert, a londoni olimpián a remélt dobogós helyezés helyett 400 vegyesen Katinka a negyedik helyen végzett.

Amikor pedig az okokról kérdezte Salót, ő csak annyit tanácsolt neki: nyisson egy szépségszalont Budapesten.

A mostani interjúban azonban az edzőnek „nem rémlett”, hogy ilyet mondott volna, és azt mondta, nem tudja, honnan jött a sztori. Majd kijelentette: mindaddig, amíg az amerikai válogatottnál volt dolga, minden tőle telhetőt megtett azért, hogy Katinka sikeres legyen.

„Az utolsó négy hétben nem voltam ott. És ez valóban egy másfajta helyzet. Talán jobban teljesített volna, ha abban a négy hétben vele vagyok. Nem tudom. Nem tudom. De azt nem hiszem, hogy azt mondtam volna, hogy nyisson szépségszalont Budapesten.

Talán azt mondtam, hogy vehet egy szépségszalont. De nem hiszem, hogy azt mondtam volna, hogy dolgozzon is ott. Annál azért többre tartom Katinkát. Ha valamit így értett, akkor bocsánatot kérek.

Valójában nagyon tisztelem Katinkát.” – vallotta be végül Salo.

A teljes interjút a csatorna egyébként május 7-én, hétfőn vetíti majd.

Borítókép: Stéphane Kempinaire / KMSP / DPPI/AFP