Egy góllal verte az Újpestet a Ferencváros

A címvédő, ezúttal házigazda és már biztos bajnok Ferencváros a szezonban harmadszor is 1-0-ra győzte le az Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójának szombati játéknapján.

A lila-fehérek két győzelem és két döntetlen után először szenvedtek vereséget Predrag Rogan vezetőedző irányításával.

A találkozó előtt a rendező klub és a drukkerek előbb köszöntötték az FTC-Telekom együttesét, amely csütörtökön – az MTK Hungária ellen – biztosította részvételét a 2020/21-es női labdarúgó Bajnokok Ligájában, majd gyászszünettel emlékeztek meg a héten elhunyt két legendás vízilabdázóról, az egyaránt háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti Györgyről és Benedek Tiborról.

Szerhij Rebrov, a hazaiak ukrán mestere a kezdő összeállításában a már biztossá vált bajnoki aranyérem ellenére sem taktikázott, hanem alapcsapatát küldte pályára.

A egészségügyi szabályok ezúttal már nem korlátozták a nézőszámot, ennek megfelelően a lelátón megtelt az óriási drapériával és koreográfiával készülő hazai szurkolókkal.

A túloldali kapu mögött – a korábbi derbiktől eltérően – a vendégszektorban viszont erősen foghíjasak voltak a széksorok.

Nagy kedvvel és ahhoz fogható lendülettel kezdett a Ferencváros, amely 15 perc alatt több helyzetet is kidolgozott – az újpesti kapustól, Banai Dávidtól több bravúr is kellett -, mezőnyben pedig egyetlen pillanatra sem hagyta érvényesülni a labdához ritkán jutó vendégeket. Húsz perc után enyhült a nyomás az Újpesten, de csak annyira, hogy kapuja nem forgott már veszélyben. A szünetig hátralévő időben az egyre bátrabbá váló vendégcsapat kezdeményezett is, így egyenlő erők küzdöttek egymással, közepes iram mellett jobbára a mezőnyben.

A második félidő a hazaiak góljával kezdődött – az előző két derbit egy-egy találatával eldöntő Boli az 53. percben volt eredményes -, majd lendületben maradt az FTC. Bár bátran ki- és letámadott az Újpest, amikor labdához jutott, sokáig nem tudott veszélyes akciót vezetni. A hajrában fölénybe kerültek ugyan a vendégek, ám nem sikerült egyenlíteniük.

A bajnokságban a Ferencváros pályaválasztóként 53 találkozó óta nem talált legyőzőre, ebben az időszakban a 42. győzelmét aratta.

A szezonban hazai pályán 16. összecsapásán három döntetlen mellett 13. alkalommal nyert, utóbbiak közül kilencszer minimális különbség döntött a javára, ebből hétszer 1-0-ra végzett.

Az Újpesttel szemben 13 mérkőzéses veretlenségi sorozatban van Ferencváros: öt döntetlen mellett a nyolcadik győzelmét aratta, a Groupama Arénában pedig sorozatban a hatodikat.

A két együttesnek ez volt a 229. összecsapása az NB I-ben, az örökmérleg 106 FTC-siker és 62 döntetlen mellett 61 újpesti győzelem.

Az Újpesthez hasonlóan a kiesés elől menekülő Paks is vereséget szenvedett, a Tolna megyeiek az Európa-liga-szereplésre hajtó Puskás Akadémia otthonában maradtak alul.

A játéknap harmadik mérkőzésén az ugyancsak a harmadik helyre pályázó Mezőkövesd emberhátrányban, a hosszabbításban szerzett góllal kerekedett a már biztosan ezüstérmes MOL Fehérvár fölé.

Forrás: MTI

Borítókép: Az újpesti Branko Pauljevic (b) és Steve Jonathan Heris (j), valamint a ferencvárosi Chol Nguen Tokmac (k) a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2020. június 20-án.