Elhunyt Bíró Mihály, a Magyar Birkózó Szövetség egykori elnöke

A sportvezető 1974-től 1992-ig, tizennyolc éven át tevékenykedett a magyar birkózás első embereként, míg 1980-tól 2000-ig a Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA) alelnöke is volt.

Hosszú betegség után csütörtökön elhunyt Bíró Mihály, a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) egykori elnöke, későbbi tiszteletbeli elnöke.

A halálhírt közlő MBSZ emlékeztetett: a sportvezető 1974-től 1992-ig, tizennyolc éven át tevékenykedett a magyar birkózás első embereként, míg 1980-tól 2000-ig a Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA) alelnöke is volt. A sportágban a 2000-es évek elejéig töltött be szerepet, majd a magyar szövetségben tiszteletbeli elnöknek is megválasztották.

Bíró Mihály július 28-án töltötte volna be a 90. életévét.

Németh Szilárd, az MBSZ jelenlegi elnöke őszinte részvétét fejezte ki a magyar birkózás története egyik legfontosabb sportvezetőjének halála kapcsán, kiemelve, hogy eredményes időszakban, hosszú éveken át igen hatékonyan képviselte az országot nemzetközi szinten. Temetéséről később intézkednek.

Forrás: MTI