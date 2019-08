Felfüggeszti karrierjét a női kézilabda NB I gólkirálya

Gyermekvállalás miatt felfüggeszti pályafutását Katarina Krpez Slezak, az Érd női kézilabdacsapatának szerb jobbszélsője, a magyar élvonal háromszoros gólkirálya.

A világbajnoki ezüstérmes játékos a klub ünnepélyes évnyitóján jelentette be, hogy anyai örömök elé néz, ezért a következő idényben nem lép pályára.

A magyar állampolgársággal is rendelkező Krpez Slezak 2014-ben igazolt az Érd csapatához, amelynek színeiben három bajnoki szezonban is elérte a kétszáz találatot és gólkirály lett.

A posztjára a világbajnok brazil Alexandra do Nascimentót szerződtették, akik korábban Vácon és Székesfehérváron is kézilabdázott. Rajta kívül Bízik Réka és Termány Rita is az érdieknél folytatja pályafutását, a szakmai stáb pedig az izlandi Ragnar Oscarsson erőnléti edzővel és a francia Sebastien Gardillou szakmai konzulenssel bővült.