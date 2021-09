Ha a mostanira nem is sikerül, a következő vb-re kijuthatunk

E heti szavazásunkban a magyar labdarúgó-válogatott esetleges vb-részvételével kapcsolatban kérdeztük olvasóinkat. Ennyire megosztott végeredmény talán még soha nem született.

Ezt ne hagyja ki! Amikor Gyurcsány lelepleződött: hazudozás után a sokkoló valóság

A lehetséges négy opció mindegyike hasonló arányú szavazatot kapott, így nem is érdemes rangsorolni, viszont az első helyet mégiscsak adjuk oda annak a válaszlehetőségnek, hogy Ne kergessünk álmokat, majd a következő vb-n talán ott leszünk.

Ha egy hangyányival is, de miért erre érkezhetett a legtöbb szavazat?

Lehetséges, hogy a szavazók nem szeretik a válogatott, nem szeretik a focit, van egy unszimpatikus játékos a csapatban, van több unszimpatikus játékos a csapatban, vagy úgy, hagyjuk már a magyar focit, de lényegében a focit is, mert minden erről szól.

Aztán vannak azok a szavazók, akik képben vannak a focival, szeretik a válogatottat, de tényleg úgy érzik, hogy hiú ábrándokat feleslegesen kergetünk, hisz a vége csak csalódás lehet.

Aztán vannak azok, akik ugyancsak képben vannak, és olyan tág perspektívában látják ezt a képet, hogy objektív hozzáállással és számolgatással arra jutottak, hogy ez még nem lehet a mi vb-nk.

A legfontosabb dolog, hogy itt nem Európa-bajnokságról beszélünk, ahol 24 csapat nyerte el az indulási jogot, ellenben a világbajnoksággal, ahova Európából csak 13 nemzet kvalifikálhatja magát. Ez azt jelenti, hogy a tíz csoportból mindössze a csoportelsők jutnak ki egyenes ágon, a maradék három helyért pedig a csoportmásodikok versengenek, kiegészítve a Nemzetek Ligájának összesített rangsorából érkezett két csapattal. Tehát három kiadó helyért verseng majd 12 jó együttes.

Persze, a számolgatásra csak akkor van szükség, ha a maradék hét meccsen nem verjük meg úgy az ellenfeleket, hogy esélyük ne legyen kockázatot jelenti a magyar válogatott csoportelsőségére. Ez nagyon szép is lenne, de nyilván az angolok toronymagasan a csoport favoritjai. Egy éve még azt mondtuk volna, a lengyelek is utcahosszal előttünk járnak, de valljuk be a Puskásban lejátszott 3-3 is inkább rájuk nézve volt hízelgő eredmény. Az mellettük szól, hogy a visszavágót Lengyelországban játsszuk, de azt se felejtsük el, hogy az Eb-n is az „E” csoport utolsó helyén végeztek, a spanyolok ellen kiharcolt egyetlen pontjukkal. Persze, erre aztán semmit nem lehet alapozni egy új versenykiírásban, de megemlíteni nem árt. Sőt nem felejthetjük el az albán válogatottat sem, amelynek játéka az utóbbi időben igencsak pozitív jövőkép felé mutat. San Marino és Andorra nem szólhat bele tüzetesebben a csoport alakulásába, esetleg majd a gólarány tekintetében a végelszámolásnál.

Már az elképesztően pozitív eredmény, hogy nem az esélytelenek nyugalmával lépünk pályára a vb-selejtezőben egy angol válogatott ellen, hanem egy igazán kellemetlen ellenfél hatását keltve. Rossi alatt a válogatott elért egy olyan szintet, hogy

hozzáállásban, mentalitásban bárkivel felveszi a versenyt, és ha ezzel párhuzamosan a játék képében is képes erre a stabilitásra, nyugodt szívvel kimondhatjuk, amire már nagyon régóta várunk: a magyar válogatott az esélyesebb.

Neveket itt most nem kell említeni, itt csapatról beszélünk, ahol a játékosok végre tisztában vannak azzal, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy 60 ezer ember előtt játszanak a Puskásban, hogy milyen erőt ad, ha őszintén kiabálják, hogy Ria, Ria, Hungária!, és hogy a címer a szívük felett nem csak az ő mezükre van varrva.

Borítókép: magyar szurkolók a Puskás Arénánál 2021. június 15-én