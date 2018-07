Így futott be elsőként a svájciak katamaránja a jubileumi Kékszalagon (videó)

A Christophe Peclard kormányozta Safram csütörtök este érkezett meg Balatonfüredre.

Rekordszámú nevezővel indult el csütörtökön reggel 9-kor a jubileumi 50. Kékszalag Erste Nagydíj: a versenyre 682 hajó nevezett, ami az európai tókerülő versenyek között is az egyik legmagasabb indulószámot jelenti. A közel 700 hajó nagy melegben, viszonylag gyenge szélben vitorlázott csütörtökön, ezért is tartott a leggyorsabb katamaránoknak is több mint 12 óráig a légvonalban több mint 150 kilométeres táv megtétele.

Elsőként a svájci legénységgel vitorlázó, Christophe Peclard kormányozta Safram katamarán futott át a balatonfüredi célvonalon 12 óra 40 perc vitorlázás után. Másodikként ért be a tizenháromszoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas vezette PreVital. Harmadikként pedig az Opel Fifty-Fifty érkezett a célba, amelyet Józsa Márton irányított a versenyen. A jubileumi Kékszalag hivatalosan július 28-án, szombaton reggel 9 órakor ér véget, csak azt követően hirdet végeredményt a Magyar Vitorlás Szövetség.

A győzteseket számos díj várja: az abszolút értékelésben az első helyen végző csapat elnyeri a Herendi Porcelánmanufaktúrában készített díszes kupát, és minden hajóosztály helyezettjeit is díjazzák.

A klasszikus osztályok legeredményesebb hajója, a legjobban navigáló hajó csapata, valamint a legidősebb és legfiatalabb versenyző is díjat kap. Az 1940-ben és 1942-ben rendezett Kékszalagon a győztes hajó kormányosáról, Gordon Evelynről elnevezett különdíjban részesül az abszolút értékelésben legeredményesebb női kormányos is.

Az élversenyzők küzdenek az olimpiai indulásért A Kékszalag után sem áll meg az élet. A Magyar Vitorlás Szövetség olimpiai hajóosztályokban vitorlázó élversenyzői, Érdi Mári, Berecz Zsombor, Vadnai Jonatán és Vadnai Benjamin, valamint a 470-es páros hajóval versenyző Gyapjas Balázs és Gyapjas Zsombor a dániai Aarhusban megrendezendő világbajnokságra mennek, ahol a tokiói olimpiai szereplést jelentő kvótáért küzdenek majd.

A versenyt leggyorsabban teljesítő hajók 2018. július 27-én pénteken, a balatonfüredi parthoz közel megrendezett, látványos gyorsulási versenyen, az Audi Speed Challenge-en újból összecsapnak egymással.