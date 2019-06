Kikapott a negyeddöntőben a magyar férfi pólóválogatott

A magyar válogatott ötméteresekkel kikapott az ausztrál csapattól a férfi vízilabda világliga Belgrádban zajló szuperdöntőjének pénteki negyeddöntőjében. Märcz Tamás együttese az 5-8. helyért folytathatja szereplését és szombaton 10 órától a szerb-kanadai mérkőzés vesztesével találkozik.

A két csapat tavaly szeptemberben a világkupa berlini döntőjében csapott össze egymással, abból a magyar válogatottból Kardos Gergely, Német Toni, Jansik Dávid, Kovács Gergő, Pásztor Mátyás és Bátori Bence most is ott volt a medencében, a magyarok akkor 10-4-re nyertek és 19 év után hódították el a trófeát.

A 15 fős keretből ezúttal is Dőry Farkas maradt ki, mellette pedig Gyárfás Tamás ült a lelátón, a kapuban változatlanul Kardos kezdett.

A Tasmajdan Uszodában a héten először tűnt úgy, hogy nem kell vihartól tartani, ellenben bőven 30 Celsius-fok fölötti volt a hőség.

Az első gólra három és fél percet kellett várni, ekkor az ausztrálok váltották gólra a mérkőzés első emberelőnyét, a túloldalon Jansik Dávid akcióból egyenlített. Két kivédekezett ausztrál fór után először kapták meg a lehetőséget létszámfölényben a magyarok, s egy szép figura végén a csapatkapitány Gór-Nagy Miklós volt a befejező.

A második negyed elején Bátori Bence köszönt be akcióból. Hátul nagyon masszívak voltak a magyarok, pedig az ausztrálok rendre megkapták az előnyöket. A hatodik ausztrál fór előtt Elvis Fatovic meg is elégelte csapata tehetetlenségét és időt kért, de a megbeszélés után még csak lőni sem sikerült. Rögtön a fordulásnál jött a magyar fór, s Märcz Tamás is megállította a játékot: a figurát Erdélyi Balázs fejezte be nagyon magabiztosan. Emberhátrányban jött az újabb magyar labdaszerzés, de elől a fór kimaradt. Egy perccel a nagyszünet előtt Pásztor távolról talált be, szinte tökéletes félidőt produkált a magyar válogatott.

A fordulás után kimaradt az első magyar fór, az ausztrálok pedig megtörték közel negyedórás gólcsendjüket, sőt fórból újra betaláltak. A másik oldalon Bedő Krisztián harcolt ki ötméterest, amit Bátori értékesített. Néhány percig csak a védekezés játszotta a főszerepet, majd a rivális előnyből volt eredményes, mi több, kettős emberelőnyből minimalizálta a különbséget. A kissé idegessé váló magyarokat Bátori harmadik gólja nyugtatta meg huszonöt másodperccel a dudaszó előtt.

A zárófelvonás szerencsés ausztrál góllal indult – a blokkról pattant be a labda -, majd egy magyar fórnál a szövetségi kapitány időt kért. A figura végén Nagy Ádám lövése besurrant a kapuba. A túloldalon Kardos csak beleérni tudott Richard Campbell lövésébe, a magyar fórnál pedig Gór-Nagy húzása csattant a kapufán. Ezt kihasználva a létszámfölényben felúszó ausztrálok egyenlítettek. Nem sokkal ezután érkezett az újabb fór a riválisnak, az időkérés után pedig 1-0 után újra az ausztrálok vezettek. A magyarok Jansik lövésével fórból egalizáltak, majd az évekig Magyarországon légióskodó Joseph Kayes harcolt ki kiállítást, Kardos viszont kétszer is hárított. Kayesről ezúttal Várnai Kristófot küldték ki, de ez az előny is kimaradt.

Egy perccel a vége előtt jött az újabb ausztrál fór, Kayes pedig betalált. Tizenhárom másodperc volt hátra, amikor a magyarok is előnybe kerültek, Pásztor pedig pattintásból egyenlített, így a spanyolok elleni csoportmeccshez hasonlóan újra jöhettek az ötméteresek: az első párban Campbell és Nagy nem hibázott, a másodikban Kayes és Bátori is betalált. A harmadikban a Ferencvárossal Bajnokok Ligája-győztes Aaron Younger lövését védte Kardos, viszont Pásztor a felső lécre bombázott. A negyedikben Howden és Erdélyi hidegvérrel lőtt a hálóba, ahogy Andrew Ford és Kállay Márk is betalált. Jöhetett a folytatás elölről, Campbell és Nagy is újra eredményes volt. Ekkor Bisztritsányi Dávid úszott a kapuba, de nem volt esélye Kayes ellen, Bátori lövése viszont a kapufáról kijött, így eldőlt az összecsapás.

A vasárnapig tartó torna győztese indulási jogot nyer a jövő nyári tokiói olimpiára, a következő kvótákat a júliusi kvangdzsui világbajnokságon osztják ki.

