Lila-fehér klubtól érkezik a Ferencváros új vezetőedzője

Ahogy arra számítani lehetett, az 55 éves osztrák Peter Stöger Szergej Rebrov utódja a Fradinál.

Peter Stöger 1966. április 11-én, tehát József Attilával egy napon született Bécsben. Pályafutása során szerepelt mindkét nagy bécsi csapatnál, az Austria Wiennél és a Rapid Wiennél is, 1988 és 1999 között 65 mérkőzésen lépett pályára az osztrák válogatottban és 15 gólt rúgott – írja a Magyar Nemzet.

Edzőként az eddigi legnagyobb eredménye, hogy 2017-18-ban egy idényen át ő irányította a Borussia Dortmundot. A mögöttünk hagyott évadban az Austria Wiennél dolgozott.

„A Ferencvárost mindenki ismeri Ausztriában, itt is tudják az emberek, hogy a leghíresebb és legnépszerűbb egyesület Magyarországon. Ami a jelent illeti, úgy gondolom, ez a klub életének egyik legsikeresebb időszaka. Nagy önbizalma van a csapatnak, amely a bajnokságot is megnyerte és a Bajnokok Ligájában is szerepelhetett. A mostani tökéletes lehetőség arra, hogy egy ilyen híres csapatot irányíthassak. A Ferencváros kapcsán meg kell említenem Nyilasi Tibor nevét is. Amikor még fiatal játékos voltam, emlékszem, Nyilasi éppen akkor távozott az Austria Wientől, amikor én odaérkeztem, és abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy én kaptam meg a 10-es mezszámát. Tibor a klub nagyon híres és népszerű játékosai közé tartozik, nagyon különleges volt számomra, hogy „az ő számában” szerepelhettem” – nyilatkozta Peter Stöger a Fradi.hunak adott interjúban.

Szergej Rebrov örökségéről a következőket mondta az osztrák szakember:

„Szergej után valóban nagy feladat vár rám, én is láttam, ahogyan az együttessel a BL-ben szerepeltek. De úgy gondolom, hogy nagyon sikeres úton van a csapat, megvan a kellő önbizalma, ezért minden adott, hogy együtt is megfeleljünk a kihívásoknak. Nem volt könnyű a Kölnnel sem feljutni a másodosztályból, majd a Bundesligában ennyire elöl végezni, de a Dortmundot sem volt egyszerű a nyolcadik helyről a Bajnokok Ligája csoportkörébe vezetni. Szeretek dolgozni, és alig várom, hogy a Fradit is irányíthassam.”