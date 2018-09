Márciusban és júniusban is két-két meccset játszik a magyar válogatott

Georges Leekens szövetségi kapitány a Digi Sport televízió Sport 24 Extra műsorában emlékeztetett rá, hogy az európai szövetség január 24-én készíti el a Nemzetek Ligája csoportbeosztását. A magyar csapat a C-osztályban szerepel, a sorozat szeptemberben rajtol, „addig, márciusban és júniusban is két-két mérkőzést játszunk” – tette hozzá Leekens.

„Remélem, sikerül egy 25-30 fős magot összeszedni, amelynek tagjai versenyhelyzetet teremtenek egymás számára” – szögezte le.

Az október végén kinevezett kapitány úgy vélekedett, túl sok a hullámvölgy a válogatott játékában, de ezen két hónap alatt még kollégája és barátja, José Mourinho sem tudna változtatni. „Az egyetlen dolog, ami segíthet, az az önbizalom, a játékosoknak hinniük kell magukban” – hangsúlyozta.

Leekens visszatekintett az idei évre, ami meglátása szerint nagyon nehéz volt a magyar labdarúgásban, mert a klubcsapatok korán kiestek az Európa Liga és a Bajnokok Ligája selejtezőjében, valamint a nemzeti csapat is többször kudarcot vallott.

A belga tréner úgy fogalmazott, a magyar zenészekhez hasonlóan naponta öt-hat órát kellene dolgozniuk a magyar labdarúgóknak is, akkor elérhetnék azt a szintet, amire vágynak.

„Nem egy vagy tizenegy jó zenész lennénk, hanem egy zenekar. Attól még nem mi volnánk a legjobb zenészek, de nagyon szép zenét játszanánk. Ezzel a muzsikával pedig elégedett lenne minden szurkoló”

– fejtette ki hasonlatát.

A drukkerekről megjegyezte, nem rosszak, csak túlzottan szenvedélyesek, megőrülnek a labdarúgásért, és most csalódottak.

A szövetségi kapitány elárulta, hogy az ideje nagyobb részét Magyarországon tölti, a közelmúltban sok hazai edzővel beszélt, de a külföldön játszó labdarúgók közül még nem látott túl sokat élőben.

„Itt viszont nagyon meglepett, mennyire agresszívan játsszák a játékot, és hogy mennyire előtérbe helyezik az eredményességet. A játékvezetőkkel is túlságosan sokat foglalkoznak, ez felesleges energiapazarlás” – nyilatkozta.

Emlékeztetett rá, hogy a belga válogatott kapitányaként olyan játékosokkal is dolgozhatott, akiknek egy visszalépés után sikerült igazán nagyot ugraniuk a pályafutásuk során. Példaként Romelu Lukakut említette, aki a Chelsea-ben még nem volt elég jó, de a West Bromwich Albion és az Everton után most a Manchester Unitedet erősíti.

„A játékosoknak, akik most nem játszanak a klubcsapataikban, tudniuk kell reálisan látni magukat” – tanácsolta, majd Kevin De Bruynét is megemlítette, akinek a belga Genk után szintén nem sikerült kimagaslóan teljesítenie a Chelsea-ben, de eligazolt a Werder Bremenbe, majd a Wolfsburgba, most pedig a Manchester City egyik legjobbja.

Leekens az interjúban arról is beszélt, hogy azokra a játékosokra nem tart igényt, akik nem szeretnének válogatottak lenni, mert úgy érzik, nem tudnak áldozatot hozni a nemzeti csapatért.

„Úgy gondolom, a válogatottat együtt vissza tudjuk vinni a helyes útra, különben nem lennék itt. Tudom, hogy nagyon sok munka vár ránk, de biztos vagyok benne, hogy ez lehetséges. Eddig nagyon elégedett vagyok, és várom már a következő hónapokat”

– mondta a szövetségi kapitány.

Borítóképünkön Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya (b2) a válogatott edzésén a telki edzőközpontban 2017. november 6-án. MTI Fotó: Illyés Tibor