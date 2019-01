Nem volt kérdés – Katart is legyőztük

A magyar válogatott 32-26-ra nyert a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában.

A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, hétfőn Koppenhágában.

A két együttes harmadik egymás elleni meccsén a harmadik magyar siker született.

A sokat kritizált lebonyolítás miatt a csapatoknak kevesebb mint 24 órájuk volt regenerálódni a vasárnapi – egyaránt győztes – mérkőzésüket követően, így a fáradtságból adódóan a megszokottnál több hibára lehetett számítani.

Valero Rivera, a négy évvel ezelőtt világbajnoki ezüstérmes közel-keletiek spanyol szövetségi kapitánya már a negyedik percben időt kért, mert a magyarok remekül kezdték a meccset (3-0). Csapata rendezte a védekezését, több mint hat percig nem kapott gólt, így felzárkózott (4-3). A magyar válogatott taktikus támadójátékkal és szigorúbb védekezéssel reagált, ismét lendületbe került (7-4), és egy ideig magabiztosan tartotta három-négygólos előnyét.

A folytatásban Katar megint védekezést váltott, ennek ellenére a hajrá a magyaroknak sikerült jobban, a szünetben 16-11-re vezettek, ám sérülés miatt elveszítették egyik legjobbjukat, a jobbátlövő Balogh Zsoltot.

Erdélyi Gábor csapatorvos elmondta, a MOL-Pick Szeged játékosának bal bokája egy leérkezésnél aláfordult és bedagadt. Komoly fájdalmat nem érez, de külbokaszalag-sérülésének kezelését az egészségügyi stáb megkezdte, a későbbiekben sorra kerülő másodlagos vizsgálat adhat pontos diagnózist.

A második félidőt is bátor, eredményes játékkal kezdték a magyarok, a szélekről és a belső posztokról is hatékonyan lőttek. Mikler Roland remek kapusteljesítménye ellenére védekezésben ismét adódtak problémák, és a csapatnak az első félidőhöz hasonlóan ebben az időszakban is sok időt kellett emberhátrányban töltenie. Az ellenfél egy 3-0-s sorozattal felzárkózott, ezért Csoknyai István szövetségi kapitány időt kért.

A 43. percben a harmadik kiállítása miatt piros lapot kapott a katari Vadzsdi Szinen, aki addig mind az öt lövését gólra váltotta. Valero Rivera kapust cserélt, de ez sem segített, mert a magyarok ezúttal minden változásra, nehézségre gyorsan és jól reagáltak, így remek teljesítménnyel, a vártnál magabiztosabban győztek.

A legeredményesebb magyar játékos, a mérkőzés legjobbjává választott Lékai Máté volt öt góllal. A katariaknál Frankis Marzo és Vadzsdi Szinen egyaránt ugyancsak öt-öt alkalommal volt eredményes.

A magyar kapusok közül Mikler Roland 26 lövésből ötöt, Székely Márton hétből kettőt védett.

A magyar válogatott a D csoportban pénteken 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával, vasárnap 34-24-re legyőzte Angolát, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut a középdöntőbe.

A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.

Eredmény, csoportkör, 3. forduló, D csoport:

Magyarország-Katar 32-26 (16-11)

Koppenhága, 1500 néző, v.: Nacsevszki, Nikolov (macedónok)

lövések/gólok: 36/32, illetve 43/26

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 6/4

kiállítások: 16, illetve 10 perc

Magyarország:

Mikler – Hornyák 3, Bodó 4, Bánhidi 3, Lékai 5, Balogh Zs. 3, Bóka 4, cserék: Ilyés, Nagy L. 3, Ancsin 2, Sipos, Székely, Jamali 2, Ligetvári 1, Császár 2, Juhász, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics



Borítókép: Ancsin Gábor gólöröme a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság csoportkörének 3. fordulójában játszott Magyarország – Katar mérkőzésen Koppenhágában 2019. január 14-én.

MTI / Illyés Tibor