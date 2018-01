Nettó 2 milliós fizetésre mondott nemet

Windecker az ősszel a 19-ből 18 bajnoki mérkőzést végigjátszott az Újpest színeiben, ezeken két gólt szerzett. Értékét a transfermarkt.de oldal 410 ezer euróra becsüli.

Az újpesti futballklub közleményt adott ki, amelyben olvasható, hogy milyen juttatásokkal próbálták maradásra bírni a 25 éves játékost. A felsorolásban olvasható, hogy nettó 2 millió forintos alapfizetést, és autót és lakhatást is biztosítottak volna.

A közleményben olvasható, hogy a klub az olyan játékosokra koncentrál a jövőben, akikkel hosszútávon tudnak tervezni.

A közlemény szövege:

Közös célok, közös sikerek hosszútávon is

Ahogy ígértük, elmondjuk, miért nem utazott a többiekkel Windecker József.

Honlapunk már szombaton jelezte, hogy Windecker József nem tartott a csapattal a beleki edzőtáborba. Középpályásunk a szezon végén lejáró szerződésének meghosszabbításával kapcsolatosan már az év első napjaiban megkapta klubunk új ajánlatát. Hatos számú játékosunknak a további együttműködés reményében havi nettó 2 millió forint feletti alapfizetést, lakást, kocsihasználatot és étkezést ajánlva szerettük volna meghosszabbítani a június végén lejáró kontraktusát, ezt Windecker József nem fogadta el. Sőt, az úgynevezett magyar szabállyal érvelt, miszerint nélküle csapatunk nem tudja az MLSZ által ajánlott törekvési elvet tartani. Ezzel a kereseti összeggel a legjobban fizetett játékosaink sorába léphetne, mindemellett prémiumrendszerünknek köszönhetően további komolyabb összeget kereshetne, valamint a céljaink elérését követően – ami az Újpest FC-nél a szezon végeztével nem lehet más, mint az európai futballporondra történő kijutás – év végi bónusz is illetné, ahogy a csapat többi tagját is. Az Újpest FC a jövőben sokkal inkább olyan játékosokra szeretne maximálisan fókuszálni, akikre hosszútávon számíthatunk, építhetünk.

Klubunk filozófiája, hogy a játékosokat a lehetőségeinkhez mérten maximálisan segítse, megtegyen mindent annak érdekében, hogy a lila-fehérbe öltözött futballisták szeme előtt csak a labdarúgás és a minél jobb eredmény elérése lebegjen egyéni és csapat szinten egyaránt. A klub és alkalmazottai Windecker József esetében is mindent megtettek annak érdekében, hogy csak a futballal törődhessen. Az Újpest FC-nek nem célja, hogy belemenjen egy mesterségesen magasra tornászott átigazolási és/vagy fizetési harcba, amelynek nem a játéktudás a lényege. Hisszük és valljuk, hogy az ilyen esetekben „megtakarított” pénznek sokkal fontosabb és célszerűbb helye van például az utánpótlásbázisunk fejlesztésében, a felnőtt csapat körülményeinek további kényelmi javításában, de legalább ennyire fontos törekvés a szurkolóink kiszolgálásának jobbá tétele a Szusza Ferenc Stadionban.

„Egy, most már igazán értékes játékosról beszélünk, aki rengeteget fejlődött a nálunk eltöltött időszakban. Ezt fontos kihangsúlyozni, hiszen amióta megérkezett a Megyeri útra, egyetlen hivatalos és/vagy konkrét érdeklődés vagy megkeresés sem volt vele kapcsolatosan. Ugyanakkor minden esetben megtérítettük a rehabilitációját – már az ideérkezést követő azonnali sérülést is beleértve – továbbá, a felépülési idő alatt is teljes bért utaltunk neki. Sajnálom, hogy nem fogadta el a szerződéshosszabbítási ajánlatot, de ugyanakkor Enis Bardhi a kiváló példa filozófiánkra, miszerint klub és játékos egyaránt megtalálhatja a közös utat, majd egymást segítve, mindketten elérik céljaikat” – nyilatkozta a témával kapcsolatosan honlapunknak Roderick Duchatelet tulajdonosunk.

A jövőben egy megfelelő ajánlat esetén klubunk nem gördítene akadályt Windecker József esetleges távozása elé.