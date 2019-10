Újabb győzelmére hajt a Fradi a Ludogorec ellen

Kétszer már sikerült legyőznie ebben a szezonban a zöld-fehéreknek a bolgárokat, a két csapat ezúttal viszont már nem a Bajnokok Ligája selejtezőjében, hanem az Európa-liga főtábláján csap össze egymással csütörtökön a Groupama Arénában.

A magyar bajnokcsapat júliusban az első számú európai sorozat kvalifikációja során meglepetést okozott azzal, hogy az első fordulóban először hazai pályán 2-1-re, aztán pedig idegenben 3-2-re legyőzte a nála jóval magasabban jegyzett bolgár riválisát.

Ugyanakkor óvatosan kell kezelnie ezt az eredményt a zöld-fehéreknek, a csütörtöki összecsapás esélyese talán még ezzel együtt is a Ludogorec, amely

a csoportküzdelmek nyitányán 5-1-re ütötte ki otthon a H jelű négyes favoritjának előzetesen kikiáltott CSZKA Moszkvát.

Ezzel együtt Szerhij Rebrov együttese önbizalomtól duzzadva léphet pályára, és azt már az Espanyol otthonában is megmutatta, hogy szervezett és fegyelmezett játékkal a nemzetközi porondon is eredményes tud lenni. A Ferencváros úgy ért el 1-1-es döntetlent Barcelonában, hogy főleg az első félidőben kontrollálta a játékot, és riválisa fölé kerekedett, de végül be kellett érnie az egy ponttal.

Az FTC vasárnap a Kisvárda legyőzésével hangolt az összecsapásra,

a fővárosiaknak ez volt sorozatban a 40. bajnokijuk, amelyet veretlenül vívtak meg a Groupama Arénában,

szériájuk 2017. április 15-e óta tart (akkor a Vasas nyert 2-1-re a 2014-ben átadott létesítményben), az azóta eltelt időszakban 32 győzelem és 7 döntetlen a mérlegük.

A Ferencváros legutóbb az UEFA Kupa 2004/05-ös kiírásában a Hearts ellen ünnepelhetett főtáblán nemzetközi győzelmet (0-1), hazai pályán azonban még nem győzött.

A 18.55 órakor kezdődő találkozó a lengyel Bartosz Frankowski sípjelére kezdődik.

Forrás: MTI

Borítókép: Mavis Tchibota, a bolgár Ludogorec (hátul) és Lovrencsics Gergő, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában játszott visszavágó mérkőzésen a bulgáriai Razgradban 2019. július 17-én.