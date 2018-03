13. Eger-rali: hová, ha nem ide? – Videóval

– Szívesen fogadjuk a ralit, mert ilyenkor tele vannak a szálláshelyeink, a városba ellátogatók pedig az egyéb látványosságainkat is felkeresik és reméljük, hogy az egri bort is megkóstolják. Minden feltételt biztosítunk, hogy a verseny eredményes legyen – hangsúlyozta a sport is felelős alpolgármester.

A verseny rendezője, Adamovits Márk arról tájékoztatott, hogy minden a terv szerint alakul, mely a város támogatásának is köszönhető.

– Tízéves rendezői pályafutásom alatt ekkora segítséget még sehol sem kaptam – szögezte le a főszervező, aki azt is elmondta, hogy látogatók ingyen léphetnek meg a Kisasszony úti piacon elhelyezkedő szervizpark területére, a gyorsasági szakaszokat pedig kétezer forint fejében tekinthetik meg. A belépő a szombatra és vasárnapra is érvényes, a tizenkét éven alul gyermekeknek azonban nem kell megvásárolni. Nézők elöl elzárt terület nincs.

Berényi Ákos a rali szakág vezetőjeként vett részt az eseményen. – Európában egyedülálló mezőny jött össze – osztotta meg véleményét a szakember, utalva arra, hogy a Magyar Amatőr Rali Bajnokság (MARB) indulóival együtt összesen 240 autót láthat a közönség a két nap folyamán.