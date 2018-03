13. Eger-rali: új etap is a programban

A futam először része a Közép-Európa Zóna Trófea-sorozatnak.

Az országos ralibajnokság (ORB) ott folytatódik, ahol az előző évi befejeződött. Az új évad a 11. Eger-ralival indul március 24-én. A megyeszékhelyi versenyre még sosem kerül sor ilyen korán. Általában április első hétvégéjén ad otthont szűkebb hazánk a rendezvénynek, amelyet az óraátállítás is érzékenyen érint.

A 160,73 km össztávú viadal először része a Közép-Európai Zóna Trófea (CEZ) sorozatnak, vagyis nemcsak Szlovákiából, a többi szomszédos országból is lehet résztvevőkre számítani. Az ORB mezőnyén kívül a Rally2- és a Historic-bajnokság számára is ez jelenti a szezonnyitót. A jól megszokott gyorsaságikon kívül új etap is szerepel a programban. Újdonság az is, hogy idén a rövidebb szakaszok a meghatározók, amelyekből minden korábbinál többet, összesen húszat rendeznek.

A hagyományoknak megfelelően a program Dobó téri rajtceremóniával indul pénteken 16 órától. Szombaton 9.15-kor rajtolnak az autók a Szarvaskő–Egerbocs szakaszon, amelyet a pétervásárai elágazás–Bátor, az Egerbakta–Sirok és a Verpelét–Egerszalók etap követ. A két nap folyamán az ORB mezőnye összesen háromszor teszi meg ezt a kört. Vasárnap siroki, illetve egerszalóki gyorsasági szakaszok ismét szerepelnek, csakhogy fordított menetiránnyal. Ezeket egészíti ki a szomszédos megyébe átnyúló Borsodnádasd–Balaton útvonal. Abban a térségben a hétvégén jelentős mennyiségű hó esett, de mivel az előrejelzések szerint szombattól jelentős felmelegedés kezdődik, nem kell téli körülményekkel számolniuk a versenyzőpárosoknak.