19. Bükk Maraton: sokkal több egyszerű versenytől

Outdoor Expo, terepfutás, túra és Titán-kupa a programban.

Jóval többet kínál a Nagy Sportegyesület a 19. Bükk Hegyikerékpár Maratonon, mint egy szimpla versenyt. A felsőtárkányi Egeres völgyben a jövő hétvégén azok is találhatnak kedvükre valót, akik nem akarnak nyeregbe pattani és tekerni.

– Szombaton és vasárnap Outdoor Expo helyszíne lesz a völgy – közölte a szervezők nevében Kiss Csaba. – A Shimano bemutatja a legújabb XT és SLX alkatrész családot. Ki lehet próbálni az E7000, és E8000 e-bike rendszerek erejét és előnyeit. Cipőket is hoznak majd, így meg lehet tudni, melyik passzol igazán a versenyzői lábra. Belgiumból érkezett csúcs fejvédőket lehet megtekinteni, de lesznek kormányok és egyéb kiegészítők is. A cég szerviz ponttal is készül. Mint mondják, malőr bármikor történhet, s most nem egy defektre, vagy a váltó beállítására kell gondolni. Persze a vázpapucs, vagy egy törött felni cseréjét nem képesek megoldani, de egy elgörbült fékkar, a fékolaj hiánya, vagy a középrész recsegése esetén bátran lehet hozzájuk fordulni, mert azért lesznek ott, hogy a technika ördöge ne állhasson a versenyző útjába.

Tesztelések, próbák sora

A Decathlon mind a futók, mind a kerékpárosok érdeklődésére készül. Előbbiek akár a verseny alatt is kipróbálhatják a Kiprun XT és Kiprun MT modelleket. A bringások Xc100, Xc500 és Xc900 modelleket tesztelhetnek. A High5 standján megvásárolhatók a verseny frissítői, míg az AM Bringa tizenegy elektromos kerékpárral érkezik, amelyekből öt tesztelhető lesz a helyszínen. A Deuter kerékpáros táskákkal és kiegészítőkkel jelenik meg, míg a Kellys is rendelkezésre bocsájt tizenegy kerékpárt, hogy minél többet kipróbálhassanak az érdeklődők. A kerékpáros kiegészítőket (belső, sisak, kesztyű, pumpa, stb.) nem csak nézegetni lehet, vásárlásra is lesz lehetőség.

Terepfutásra fel!

A Kalenji Bükk Mountain Trail az első nap délelőttjén a terepfutás szeremeseinek szolgáltat versenyzési lehetőséget. A rövidtáv a Kalenji Trail 4 a kezdőknek, a sportággal ismerkedőknek szolgál kihívással 4 kilométeren, míg a hosszabb etap, a Kalenji Trail 16 a gyakorlottabb futókat várja. Itt a Decathlon regenerációs zónával is készül, ahol SMR hengerezni tudnak a már befutott résztvevők.

Túra a hegyekben

A futáson túl a kerékpározni vágyókat is várják, nekik 40 km-es túrát szerveznek sok látnivalóval. Egy csapatban lehet tekerni akár egy krossz trekking kerékpárral is a környék egyik legszebb útvonalát.

Titán-kupa a gyerekeknek

Szombaton délután az ifjú titánoké a főszerep, idén is megrendezik a 6–13 éves gyerekek kerékpár-versenyét, ahol a büszke szülők biztatják csemetéiket.

A vasárnap a maratoné

Idén is fél tíz előtt tíz perccel rajtol a hosszú táv mezőnye új pályán, hogy teljesítse az idei év egyik legkeményebb hazai hegyikerékpár maratonját. A legbevállalósabb hölgyek és urak után pedig sorban a többi táv rajtjai következnek. Ezúttal érdemes a versenyközpontban maradni, ugyanis az expo mellett a versenyzők többször haladnak itt át, szurkolási lehetőséget adva a nézőknek. A hosszútáv résztvevői kétszer, a közép táv bringázói a szokásos módon egyszer száguldnak át a célba érkezés előtt.