A 24. Nordtechnik-Salgó-kupáért tekernek

Szeptember 5-én, szombaton 24. alkalommal rendezi a Salgótarjáni Triatlon Klub hagyományos egyéni indításos kerékpáros időfutam versenyét, a Nordtechnik–Salgó-kupát.

A Somoskőújfalu és Salgóbánya közötti közúton a szokásos módon országúti és hegyikerékpár kategóriában és számos korcsoportban várják a rendezők a gyermek, ifjúsági női és férfi indulókat. Kortól függően egyszer vagy kétszer kell teljesíteni a 190 méter szintkülönbségű és 3,8 kilométer hosszú aszfaltcsíkot.

A verseny történetében számos neves bringázó – köztük több olimpikon, többszörös magyar bajnok – tette tiszteletét, a pályacsúcsot (kereken 8 perc) Kusztor Péter tartja, akit a Tour de Hongrie körversenyen is teker. Az előzetes bejelentkezések alapján most is akad majd pár hazai élvonalbeli induló, de természetesen a helyi és környékbeli hobbi kerékpározókra is számítanak a rendezők. A gazdag díjazású versenyt hagyományos palóc vendéglátás követi. Rajt szombaton 10.30-kor a somoskőújfalui templom mögül.