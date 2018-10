A 71 éves egri Bedő Ádám a legjobb tízben

A megyénkbeliek kiválóan szerepeltek az ország legnagyobb maratonján.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A hatvani Csuka Balázs összesítésben a legjobb ötvenben, míg kategóriájában az előkelő 4. helyen végzett (2:56:56 óra) a 33. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. A hölgyek is mindent beleadtak, amely meg is látszott az egri Sebestyén Tímea eredményén, aki a hölgyek közül a top hetvenben, kategóriájában pedig a legjobb húsz között végzett (3:34:24). Heves megyét az idősebb korosztály is büszkévé tette, a 71 éves egri Bedő Ádám öt órán belül teljesítette a maratont és ezzel kategóriájában a legjobb tíz közé küzdötte magát (4:54:21).

A hétvégi kétnapos 33. SPAR Budapest Maraton Fesztiválra összesen 33.500 nevezőt regisztrált a szervező Budapest Sportiroda. Ez a létszám meghaladja a tavalyi nevezéseket, így lett az idei fesztivál minden idők legnagyobb hazai szabadidős sporteseménye. Magyarország több városában is megközelítően ennyien laknak, olyan, mintha Ózd vagy Szekszárd minden lakosa elindult volna az eseményen.

Rekord született a külföldi nevezők számában is, 96 országból 5.200-an érkeztek Budapestre. Hazánk 1062 településről, azaz minden harmadik helységéből érkeztek futók. A legidősebb induló a 85 éves Kenyér Imre volt.

Számos művész, politikus és sportoló is rajthoz állt a két napon. Szijjártó Péter külügyminiszter első maratonját Budapesten teljesítette, élete 175. maratonját futotta le Kele Géza, a BSI felvidéki nagykövete és váltóban indult az HBO sikersorozatának, az Aranyéletnek a csapata.

A futás ünnepén nem számított, hogy ki honnan jött, milyen a családi állapota, mennyi idős és hogy esetleg valamilyen fogyatékkal él. A résztvevőket a sport szeretete hozta össze. Sokan azért álltak célhoz, hogy ezzel segítsenek egy-egy civil szervezetnek, adományt gyűjtsenek, felhívják a figyelmet egy társadalmilag fontos ügyre, vagy saját közösségüket formálják, erősítsék.