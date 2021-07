A bajnok Lőrinci VSC gólkirálya továbbáll

Gólkirályi és bajnoki címmel a tarsolyában távozik a megyei I. osztály aranyérmes csapatától Kerek Norbert. A Lőrinci VSC 34 éves támadója alig több mint egy év után köszönt el a klubtól.

– Teljes a boldogság! – vágta rá Kerek Norbert arra a kérdésre, milyen a hangulata a lőrinciek színeiben megszerzett bajnoki arany és az elhódított gólkirályi cím birtokában – A célt, amit mi, játékosok kitűztünk magunk elé, a bajnoki cím elérése jelentette. Az NB III.-ba jutásért kiírt osztályozós párharc már csak bónusznak számított, amivel kis híján éltünk is.

Az NB I.-es múlttal rendelkező (a 2004/05-ös idényben a Fehérvár FC-ben futballozott) csatár 2020 tavaszán Ausztriát maga mögött hagyva igazolt Lőrincibe. A járvány miatt félbehagyott csonka idény után a 2020/21-es szezonban 26 bajnoki meccsen 23 alkalommal talált a kapuba, amivel a mezőny legeredményesebb gólvadászának számított. Adta magát a kérdés, mennyi gól maradt benne?

– Mondhatnám, hogy elégedett vagyok a hatékonysággal, de ha a helyzeteket nézem, lehettem volna 30 gólos is. Sajnos a vírus elkapott, kicsit jobban is, mint másokat. Ám hál’ istennek bízott bennem az edző és a csapattársak is. Ezt sikerült gólokkal honorálni. Abszolút nem jelentett terhet, hogy elsősorban tőlem várták a találatokat. Mivel korábban játszottam az NB I.-ben, az NB II.-ben és még sorolhatnám milyen szinten és hány csapatban, nyilván ez volt az elvárás. A találatok közül az Egerszalók elleni győztes gól maradt meg a leginkább bennem, amivel biztosítottuk a bajnoki címet. Az a gól ezért kedves számomra. Azonban ugyanilyen fontos gólokat lőttek a csapattársaim. Nyerges Krisztián találata Gyöngyöshalászon vagy Török Norman gólja a Heves ellen – és még sorolhatnám – mind-mind értékesnek számított. A kapus, Gedei Krisztián szerepe pedig kiemelt fontossággal bírt.

Kerek Norbert az előkészítést illetően nem személyeskedett, vagyis azt nem tartja nyilván, kitől kapta a legtöbb gólpasszt. Erről a témáról azt mondta, valamennyi játékostársa mindent megtett a csapat érdekében. Ő „csak” jókor szokott jó helyen lenni. Utánpótláskorúként kötődött az FTC-hez, ahol az LVSC edzője, Dukon Béla maradandót alkotott. Hogy ez segített-e bármiben, illetve az, hogy egykor az edzője is csatár volt? Nos, erre így válaszolt.

– Nem jelentett előnyt, hogy a Fradiban fociztam – közölte a játékos. – Az viszont, hogy Béla is csatár volt, annyiban segített, hogy kitartott mellettem akkor is, amikor más már nem. Itt is köszönöm neki, hogy nem egyszer és nem kétszer állt ki mellettem!

A csapat teljesítményére kitérve a gólkirály fordulópontként az Energia SC elleni meccset említette. A 2–0-s vereség után személyesen őt is nagyon „elővették”. Azt követően a csapat hatalmasat változott. Az utolsó nyolc meccsre úgy futott ki az együttes, hogy nem szabad hibázni.

– A „kés” végig ott volt a torkunknál, azonban remekül összeálltunk és hiba nélkül, egymásért küzdve kiválóan hajráztunk. Igazi csapategység uralkodott – mondta.

A lőrinciektől azonban elköszönt Kerek Norbert. Ahogy fogalmazott: az egyéni pályafutását illetően 34 évesen előrébb már aligha léphet, de ebben az évben is olyan csapathoz igazol, ahol egyértelműen a bajnoki címet tűzik ki elsődleges célként. Az LVSC-nél eredményes idényt húzott le, ebből a szintből nem szeretne lejjebb adni. Nyáron a kispályás tornák miatt szinte minden héten megy egy-két napra a Balatonhoz, plusz lesz egy hét, amikor végig ott tartózkodik és egy olaszországi kiruccanás is tervként szerepel a programban. Új csapatának nevét nem árulta el, míg a régi egylettől így búcsúzott.

– Köszönöm a csapattársaknak a „kiszolgálást”, nélkülük én sem lettem volna első. Az edzőmnek hálás vagyok bizalomért, a szurkolóknak pedig a biztatásért. Kívánom, hogy a következő idényben is érjék el a csapat a kitűzött célokat – zárta szavait Kerek Norbert.