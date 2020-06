A bélapátfalviak kapusa legyőzte a gyilkos kórt

A sportbeli kitartás mellett a hite adott erőt Tóth Andrásnak ahhoz, hogy legyőzze a daganatos betegséget. A Bélkő SE-Bélapát 26 éves kapusának a legtöbbet a DVTK volt hálóőrére, Rakaczki Bencére gondolt a kórral szembeni küzdelem során.

– Mikor és hogyan derült ki, mi baj és mi a várható kezelés?

– Az egész úgy kezdődött, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálatnál kezdtem el dolgozni tavaly novemberben, ahonnan üzemorvoshoz küldtek munkaalkalmassági vizsgálatra – kezdte Tóth András. – Mivel még soha nem volt hasonlóban részem, nem tudtam, pontosan milyen vizsgálatra megyek, és ezt sem, hová is kell mennem helyileg Borsodnádasdon. Véletlenül az épület hátsó részébe léptem be, ahol csak a vizsgálat után derült ki, hogy az egy ingyenes hasi ultrahang szűrés volt, ahol a az orvos tudatta velem: lát valamit a húgyhólyagomban, amit meg alaposabban meg kellene vizsgálni, mert így nem tudja megállapítani, mi az.

– Ezek után már hagyta is az üzemorvost?

– A vizsgálat végén mondtam neki, hogy valójában én az üzemorvoshoz jöttem, de ezek szerint „rossz” helyre érkeztem. Mondanom sem kell , hogy az orvos és asszisztens hölgy egyszerűen fel sem tudtak fogni, miként lehetséges ez… Ahogy kiértem a rendelőből, ez egyik hölgy előre vezetett az épület első részébe, ahol volt az üzemorvosi vizsgálat zajlott és ahová alapból mennem kellett volna. Ezek után több orvost is felkerestünk, hogy minél hamarabb megtudjuk, mi is a pontos diagnózis.

– Nem lehetett könnyű időszak…

– Karácsony előtt megjött a válasz, hogy daganat van a húgyhólyagomban, és valószínűleg rossz indulatú. Januárban kétszer műtöttek. Egyik nap a daganatot távolították el, másnap vissza kellett hogy toljanak a műtőbe, mert nem állt el a vérzés, így ismét megoperáltak, elsütötték a vérző eret. Ezek után következett a bizonytalan várakozás a szövettani eredményre február elejéig. A vizsgált hat szövetből az első volt rossz indulatú, hál’ Istennek alacsony értékkel. Így hat alkalommal húgyhólyagmosásra kellett visszajárnom, aminek már a végén vagyok, mint ahogy két vizsgálatnak, valamint egy húgyhólyag tükrözésnek is.

– Mennyire volt tisztában a problémával és annak hatásaival?

– Abszolút nem voltam tisztában a helyzet súlyával addig, amíg az orvos nem mondta azt, hogy ez elképzelhető, hogy rossz indulatú a daganat. Ilyenkor az embernek rengeteg minden lejátszódik az elméjében, de a legnagyobb nyugtalanságban is az adott erőt, hogy azokon a nehézségeken, amelyeken át kell mennem Isten kezében vagyok, és az ő tudta nélkül engem nem érhet semmi.

– A csapattársak tudtak a gondjairól vagy csak a szűkebb környezete előtt volt ismert a betegség és annak terhe?

– Igazából különösebben nem szerettem volna megemlíteni nekik ezt az egészet, bár sejthették, miről is van szó. Egyedül Bársony Danival tartottuk napi szinten a kapcsolatot, vagyis mondhatni, csak a szűkebb környezetemben volt inkább ismert a baj.

– Túl jutott már a nehezén? Jelenleg milyen állapotban van?

– Úgy gondolom, túl vagyok a nehezén, már látogatom Horváth Tamás edzéseit a felnőtt csapatnál, tartok kapusedzéseket a klubnál, továbbá elkezdtünk mozogni a nekézsenyi ificsapattal is. Jelenleg lelkileg és testileg egyaránt nagyszerű állapotban vagyok.

– Mi vagy ki adott adott kapaszkodót, támaszt a kezelés során?

– Sokan nem tudják rólam, de hét évvel ezelőtt megtértem, ami azt jelenti, hogy megismertem Jézus Krisztust, és átadtam neki az életem irányítását. Ennél nagyobb kapaszkodót semmi nem adhat az életben. Valamint meg kell említenem hogy rengetegen imádkoztak értem az ismeretségi körömben, és a Nekézsenyi Református Gyülekezetben, ahová járok.

– A futball mikor lehet újra életed szerves része?

– A labdarúgás életem szerves részét képezi, igaz, már nem mozgok NB-s szinten a gerincsérvem miatt, viszont testnevelő-edzői szakon tanulok az Eszterházy Károly Egyetemen. Szeretnék a sportágban, a szakmában maradni, esetleg később magasabb szinten kapusedzőként dolgozni.

– Bársony Dániel kézsérüléssel járó súlyos balesete, vagyis az ő példája jelentett segítséget?

– Daninak sem volt egyszerű felállni abból a helyzetből. Próbált biztatni engem, segíteni szavakkal és/vagy tettekkel, de igazából akit példaként említhetek meg magam előtt az Rakaczki Bence. A Diósgyőri VTK 20 éves korában elhunyt kapusára sokat gondoltam és gondolok most is. Az ő bizalma Istenben és kitartása, példája a mai napig nagyon nagy segítséget jelent számomra.