A Besenyő mindig felállt a földről

Tizenkét csapatnak az idei utolsó játéknap következik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A győztes formában lévő Besenyőtelek és a kezdeti lendület után jócskán visszaesett Gyöngyöshalász egymás elleni mérkőzését helyeztük a megyei I. osztály 15. fordulójának fókuszába.

SZOMBAT, 13.00:

BESENYŐTELEK (6.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (10.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt. V.: Várallyay Miklós (Forgó, Nováki).

NAGY ENDRE, a besenyőtelkiek edzője: – Csodával felérő, hogy eddig 22 pontot sikerült gyűjteni. Rengeteg problémával kellett megküzdeni az ősszel és gondból jut most is, ettől függetlenül szeretnénk jó meccset játszani, és természetesen győzni akarunk.

Sérült: Vámosi, Pálfalvi, Szabó M., Ragó T., Urbán, Jónás. Eltiltott: –.

HORDÓS DÁNIEL, a ­halásziak asszisztens-edzője: – Nyilván az eredmény mindig fontos, ám számunkra most legalább annyira lényeges lenne a csapategység és régebbi önmagunk megtalálása, mint a győzelem. A besenyőtelki meccset háromesélyesnek tartom, amivel nekünk még nem ér véget az idény, mert a Szalókkal a jövő héten pótolunk.

Sérült: Kiss I. Eltiltott: –.

FC HATVAN (1.)–BERG SYSTEM-EGER SE II (16.)

Hatvan, Népkerti Spt. V.: Klenovics Patrik (Nagy Petra, Palásti).

A már őszi bajnok és a sereghajtó összecsapásán a pontszerzés is a bravúr kategóriába tartozna az egriektől. Az FC Hatvan előreláthatólag csak akkor botlik, ha esetleg nem veszi elég komolyan az ESE II gárdáját.

LŐRINCI (3.)–FELSŐTÁRKÁNY (4.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Viktor Ferenc (Tamasi, Sohajda).

A helyezés alapján a játéknap egyik kiemelt meccsének számít a selypi kilencven perc, amely tipikusan háromesélyesnek tekinthető.

MAKLÁR (11.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (9.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Mencsik László (Derda J., Király).

Pontszámban nagyobb a különbség (hét) a két gárda között, mint a helyezésben. A kérdést az jelenti, hogy a szezonzáró milyen pluszenergiákat lesz képes megmozgatni.

BORSODNÁDASD (13.)–FÜZESABONY (15.)

Borsodnádasd. V.: Varga László (Harnos, Lovas).

Az alsóházban tanyázó csapatok közül a hazaiak helyzete a kedvezőbb, de a füzesabonyiak játékában a pontszerzés esélye mindig benne van.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (14.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (2.)

Bélapátfalva. V.: Szigetvári Zsolt (Orovecz, Juhász Á.).

A bélapátfalviak önbizalmának nagyon jót tett a gyöngyöshalászi pontszerzés, ami akár újabb ikszet is eredményezhet, noha az Energia SC aligha szeretne lépést téveszteni, ha már az eddigiekben ilyen ragyogó őszt hagyott maga mögött.

MARSHALL-ASE (5.)–PÉTERVÁSÁRA (7.)

Andornaktálya. V.: Panyi Kristóf (Rozsnaki, Török).

Olyan szoros a negyedik és a tizedik pozícióban tanyázó csapatot magában foglaló középmezőny, hogy egy győzelem több helyezést is jelenthet. A hazai pálya előnye mindenképpen az andornaktályai legénység mellett szól, ezt azonban felülírná a pétervásárai gárda.

VASÁRNAP, 13.00:

HERÉD (8.)–EGERSZALÓK (12.)

Heréd. V.: Darók Attila (Dajkó, Koroknai).

Legutóbbi két meccsét megnyerte a herédi gárda, míg ugyanez az időszak két vereséget hozott az egerszalókiaknak. A jobb forma és a hazai környezet a HLC mellett szól, csak ugye a futballt nem papíron játsszák.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA



A Magyar Kupa miatt elhalasztott FC Hatvan–Felsőtárkány és az Egerszalók–Gyöngyöshalász mérkőzést a jövő hétvégén pótolják.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS