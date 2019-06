A Borsodnádasdi LASE a hosszú távú fennmaradás miatt váltott

Belevágnak a fejlesztésekbe a Borsodba visszatérő klubnál.

A 14. helyezés osztályban maradást ért, ezzel együtt a Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete ősszel már nem a Heves megyei I. osztályban szerepel. A kilenc év múltán Borsodba visszatérő zöld-fehér klub elnöke a megalapozott döntés hátteréről és a Hevesben töltött időszakról is beszélt a heol.hu-nak.

– Rég volt, ezért szerencsés lenne visszaidézni, hogy annak idején miért távoztak Borsodból?

– A 2009/10-es szezonban szerepeltük legutóbb Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol a megyei II. osztály Északi csoportjában a 10. helyen zártunk – válaszolta Tankó Roland. – Akkoriban még nem volt lehetőségünk taós pályázati forrásokat igénybe venni, kizárólag az önkormányzat támogatásából működtünk. Az Északi csoportban a nagy távolságok miatt az utazási költségek jelentették a legnagyobb kiadást, ezt szerette volna csökkenteni az egyesület akkori vezetése, ezért kereste meg a Heves megyei szövetséget az esetleges megyeváltás ügyében. Mivel pozitív volt a válasz, így a 2010/11-es szezont már a Heves megyei II. osztály Keleti csoportjában kezdte a BLASE. A nyitányt jelentő harmadik helyet 2011/12-ben bajnoki cím követte. Az önkormányzat biztosította a megyei I. osztályban való induláshoz szükséges támogatást, így örömmel belevágtunk.

– Aztán egészen magasra is eljutottak…

– A 2012/13-as idénytől a 2018/19-es szezonig hét bajnoki évet játszottunk a Heves megyei elitben, és ezek mindegyikében sikerült önerőből a vonal felett maradnunk. A 2013/14-es ötödik hely már már a hihetetlen kategóriába tartozott, ami az egyesület lehetőségeit figyelembe véve óriási teljesítménynek számított. Nem rendelkezünk pontos adatokkal, de azt biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a hét szezont tekintve az osztályban messze mi gazdálkodtunk a legkisebb költségvetéssel.



– Ezt a bravúr miként sikerült végrehajtani?

– A felnőttcsapat magja kiváló társaságot alkotva már hosszú évek óta együtt van, és amelybe az oda illő személyek nagyon gyorsan be tudnak illeszkedni. Ezenkívül több olyan játékos érkezett már hozzánk, aki máshol ilyen-olyan okból kiábrándult a labdarúgásból, itt pedig a jó közösségben újra megtalálta a számítását. Akadt, aki itt maradt, ám volt aki magasabban jegyzett csapatba igazolt, miután újra felépítette magát. Ez az irányvonal továbbra is a követendő példa számunkra.

– Hasonló a helyzet az utánpótlással is?

– A mai, ingerekkel teli világban már az is eredménynek tekinthető, ha sportolnak a fiatalok. Minden előírt korosztályban indítottuk a csapatainkat és minden egyes bajnokságot végig is játszottak, váltakozó eredményekkel. Sikerült néhányukat a felnőttcsapatba beépíteni és akadt, aki magasabb utánpótlás-nevelő egyesületbe igazolt.

– A körülmények javítása terén apró lépésekkel haladtak. Miért?

– Amióta a taopályázatokba bekapcsolódtunk, megújultak a pálya biztonsági berendezései, felújítottuk az öltözőépületünket, lecseréltük a felszerelésünk zömét, és évről évre tudjuk finanszírozni az utánpótláscsapataink költségeinek jelentős részét. Azonban a támogató cégek nem voltak olyan számban jelen az egyesület vonzáskörzetében, hogy nagyobb áttörést tudtunk volna elérni az infrastruktúra javításában. A taopályázati lehetőségek megnyíltak ugyan, viszont az önkormányzat lehetőségei fokozatosan csökkentek, így évről évre a túlélésre játszottunk, ami igencsak kimerítő.

– Viszont idén jelentős változás állt be a BLASE életében. Mit lehet tudni a részletekről?

– Új elnökség alakult, új alapszabály született, és létrejött három új szakosztály (asztalitenisz, terepfutás, természetjárás) a labdarúgás mellé. Terveink között szerepel pályázati forrásból olyan központi klubépület létrehozása, ami minden sporttevékenység kiindulási helyeként szolgálhatna, illetve szeretnénk új labdarúgópályát is létesíteni. Mivel a háttér támogatást nyújtó vállalkozások, illetve személyek nagyobb részt Borsod megyében érdekeltek, így került terítékre, hogy visszatérjen a csapat a Borsod megyei bajnokságba.

– Ott viszont csak alacsonyabb osztályban indulhatnak. Ez nem akadály?

– Rendelkezünk a 2019/20-as szezonra érvényes megyei I. osztályú licensszel, azonban ezt csak Heves megyében tudnánk a pályán elért eredmény alapján érvényesíteni. Borsodban csak alacsonyabb osztályban indulhatunk a megyeváltáskor született megállapodás alapján. Mindent mérlegre téve úgy döntöttünk, hogy az egyesület hosszú távon úgy tud fennmaradni, ha visszatérünk és belevágunk a fejlesztésekbe. Ezért a 2019/20-as szezont már ott kezdjük. Ezúton köszönöm az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságának és Társadalmi Elnökségének az évek során nyújtott támogatását, és a csapatoknak, hogy befogadtak bennünket, de most új kaland kezdődik az életünkben. Viszontlátásra!