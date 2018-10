A brazil trükköket Rióban csodálhatták az egriek

Gum, Digao, Everaldo és a Fluminense többi játékosánál mélyebb nyomot az a hangulat hagyott az Egri öregfiúk csapat tagjaiban, amelyet a torontói Árpád-kupán történt szereplés után New York beiktatásával a Maracana-stadionban átéltek.

– Végig állta és végig énekelte az egész meccset a majd’ negyvenezer néző, a lelátói hangulat semmimáshoz nem hasonlítható miliőt teremtett, amit nagyszerű volt megélni – fogalmazott Szabó András. A Zsuzsiként ismert egri edző kilencedik alkalommal szervezett csapatot az Árpád-kupa nevű tornára, amely húsz éven át Las Vegasba szólította a hazánkból elszármazottakat és a Magyarországról érkezett gárdákat. A tavaly már San Franciscóban, idén pedig Torontóban, Sűrű Andráséknak köszönhetően lebonyolított rendezvény azonban csak a kiindulási pontot jelentette.

– A CN-torony, a Niagara vízesés és egy baseball meccs megtekintése is a programban szerepelt, majd következett három nap New Yorkban, ott is a főbb nevezetességek felkeresésével – tette hozzá Szabó András. – Rio de Janeiro nagy álma volt sokunknak, a 105 ezer férőhelyesre csökkentett Maracana-stadionban rendezett Fluminense–Deportivo Cuenca dél-amerikai kupameccs pedig feltette a koronát a túrára. Tudtuk, hogy Brazília a felszabadult, ötletes játék hazája, és most a helyszínen láthattunk olyan trükköket, kötényeket, amelyek a lehető legtermészetesebb módon következtek.

Azt már a besenyőtelki Erőss Róbert tette hozzá, hogy Puskás Ferenc nevét Rióban is ismerték. Öcsi bácsi a braziloknál is letette az alapokat Zsuzsiéknak.

A torontói mérnökök meghajoltak

Az Egerben is futballozott Badalik Szabolcs a győztes San Francisco csapatát erősítette a 22. Árpád-kupán, amelyre az egri öregfiúk társulaton kívül Magyarországról a Parlament válogatottjának tagjai, a szekszárdi szeniorok és az MTK öregfiúi érkeztek. A megyeszékhelyiek a torontói mérnökök ellen 4–3-ra győztek, majd sérülésektől sújtva a szekszárdiaktól 6–1-re, az MTK-tól pedig 6–0-ra kaptak ki. A Magyar Házban tartott eredményhirdetéskor a hatodik helyért járó oklevelet vehették át Pócsik Jánosék.

Este tízig fociztak a Copacabanán

Rio de Janeiro homokos tengerpartja, a Copacabana arról is híres, hogy napestig rúgják a labdát a futballt imádók. Nem volt ez másképp ezúttal sem. – Este tízig fociztak a gyerekek a kivilágított parton – mondta Szabó András. – Előfordult, hogy nem volt túl jó idő, és az eső is esett, ám ez nem hatott zavarólag. Kicsit belekóstolhattunk abba a világba, ahonnan sztárok sora nőtt ki, mint ahogy azt is tapasztalhattunk, mekkora a kontraszt a turisták számára ajánlott környék és a nyomornegyedet jelentő favela között.