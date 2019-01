A cél az, hogy újabb szintet teljesítsenek

Összeállításunkban arról kérdeztük szűkebb hazánk sportolóit, sportvezetőit, hogy milyen várakozásokkal tekintenek a 2019-es év elé.

Danyi Dániel, az Egri Városi Sportiskola 17 éves ökölvívója: – Az első évem, hogy a felnőttek között léphetek szorítóba, amit szeretnék emlékezetessé tenni. Minden erőmmel azon leszek hogy megmutassam, komolyan kell számolni velem. Már a magyar bajnokságon is az éremszerzés a cél, miközben a nemzetközi mezőnyben is igyekszem minél több tapasztalatot szerezni. Bízom benne, hogy tagja lehetek az U22-es Európa-bajnokságra utazó magyar csapatnak, ahol hatalmas siker lenne, ha dobogó közelbe kerülnék. Talán valakinek megmosolyogtató lehet, de ahogy minden sportoló álma, úgy az enyém is az olimpiai részvétel. Erre legközelebb 2020-ban Tokióban lehet mód. Meglátjuk!

Gulyás István, az Egri Squash SE elnöke: – Eger 2019-ben is a fallabda hazai fellegvára lesz. Mondhatnák, hogy a Dobó téren felállított üvegpályán rendezett tavalyi országos bajnokságot nehéz lenne felülmúlni, de nem ülünk a babérjainkon, hanem tovább ütjük a feldobott labdát. Már január első hetében nagyszabású országos ranglista versennyel készülünk, amelyet a sportágban úgy emlegetnek, mint a tavalyi ob újratöltve. Feltett szándékunk, hogy tovább erősítsük az utánpótlás bázist is, a programunkban szeretnénk bekapcsolni az egri általános iskolákat, és az Eszterházy Károly Egyetemmel is szeretnénk tovább vinni az elkezdett együttműködést. Élversenyzőnk, Boros Dávid az Eb-szerepléséért küzd, reméljük sikerrel.

Kuti Bettina, az Eszterházy SC NB I-es női kézilabdacsapatának U20-as világbajnoka: – Jól halad az őszi gerincműtétem utáni rehabilitáció, nagyon várom már, hogy visszatérhessek a pályára. A legfontosabb persze az, hogy ismét százszázalékos állapotba kerüljek, aztán igyekszem visszanyerni a junior vb előtti formámat. Ki kell majd vívnom a csapatba kerülést, nagyon várom már, hogy végre bemutatkozhassak egri színekben. Amíg sérült voltam több időt tudtam fordítani a tanulmányaimra, úgy néz ki, az első évem rendben lesz az Eszterházy Károly Egyetem hallgatójaként.

Nagy Ádám, a Nagy SE vezetője: – A 2019-es évben két esemény szervezésében leszünk érdekeltek. Az egyik a márciusi Eged-futás, a másik az augusztus első hétvégéjén sorra kerülő felsőtárkányi sporthétvége, ahol a Bükk Hegyikerékpár Maraton és a Kalenji Bükk Trail nevet viselő terepfutóverseny mezőnye is elrajtol. Abban bízom, hogy az aktív turizmus évről-évre egyre nagyobb méreteket ölt, s rendezvényeinkkel mi is hozzájárulhatunk a sportos életmód népszerűsítéséhez. A rendszeres testmozgás fontosságára irányítjuk a figyelmet, hiszen az egészség megőrzése, az ép testben ép lélek érvényre juttatása, a sporttevékenységeken keresztül lehetséges.

Petővári József, a Füzesabonyi SC ügyvezetője: – Büszkeséggel tölt el, hogy úgy zártuk a 2018-as évet, hogy soha ennyi gyerek nem sportolt Füzesabonyban. Kettőszázhetven igazolt gyerekünk van, a legnagyobb bázist a kézilabdázók alkotják. Óriási kihívást az új évre, hogy ezeket a fiatalokat megtartsuk vagy akár tovább bővítsük az utánpótlást. A csapataink eredményességét illetően sincs okunk a szégyenkezésre, s itt elsőként ismét a kézilabdázókat kell említenem, akik női és férfi vonalon is az érmes helyekért csatáznak. A labdarúgóknál is érződik a fiatalítás pozitív hatása. Esetükben az okozhat nehézséget, hogy a pályafelújítási munkálatok miatt tavasszal Besenyőtelken szerepelnek majd.

Szilágyi Dorottya, a ZF-Eger OB I-es vízilabda-csapatának játékosa, és a magyar válogatott kiválósága: – Fontos és nehéz év áll előttem. Azért dolgozom, hogy klubcsapatomban és a válogatottban is stabilabb játékra legyek képes, az elmúlt idényben ugyanis elég hullámzónak éreztem a teljesítményem. Egyértelmű, hogy csak kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel lehet előrébb lépni. Klub szinten a bajnokság elődöntőjét tűzöm ki célul, a válogatottal pedig nagyon szeretnénk érmet szerezni a nyári világbajnokságon. Ha pedig már érmet, akkor minél fényesebbet!

Szombati Lajos, a Hatvani KSzSE alelnöke: – Abban bízunk, hogy az elmúlt években dinamikusan fejlődő egyesületünk 2019-ben újabb lépcsőfokot léphet. Hamarosan elkezdődik a csarnok építése ami az egész város sportéletében fellendülést hozhat. Reményeim szerint felnőtt férfi és női csapatunk is bajnoki címet szerez és képesek leszünk előteremteni a magasabb osztályban való szereplés feltételeit. A sportolóink száma évről évre gyarapszik, a korosztályos csapataink egyre eredményesebbek, bízom benne, hogy sikerült ezt a tendenciát tartani. Szurkolóink, támogatóink száma is látványosan növekedett ebben az évben, remélem ez 2019-ben is folytatódik.

Veress András, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzője: – Az elsődleges cél 2019-ben is, hogy versenyzőinknek biztosítsuk a fejlődés lehetőségét. A fegyelemmel és alázattal elvégzett edzésmunka után, a versenyeket egyfajta jutalomjátéknak tekintjük, ahol mindenki megmutathatja mire képes. Míg az utánpótlás korosztállyal a hazai versenyekre koncentrálunk, a válogatottjainkkal a Világkupákon elért eredményekkel szeretnénk biztosítani az felnőtt Európa-bajnokságon valamint a junior világbajnokságon való részvételt. A kontinensviadalon gyöngyösiként Bukor Ádám és Mozsár Alex képviselheti a magyar színeket, míg a junior csapatba kerülésért Eperjesi Mirtill, Deme Dorka és Pernyész Dorottya száll vízbe. Mindehhez az első és az egyik legfontosabb állomás a február 23-24-én sorra kerülő egri Világkupa.

