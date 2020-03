A coach arra buzdít, teremtsünk lehetőséget a sikerélmény szerzésre

A coach egy hegyi vezető, serpa, aki segít megmászni a csúcsot megszabott időben és elfogadható kockázattal. Sürgős esetben odadobja a mentőkötelet, de soha nem mászik helyetted. Nélküle az a veszély fenyeget, hogy elveszíted a motivációt, a türelmedet, aztán az önbizalmadat és feladod. A Gyöngyösi Kézilabda Klub Hámori Fruzsina személyében ilyen coach szakembert tudhat a soraiban.

– Mi a coach pontos feladata?

– Abban segítek az élet különböző területein dolgozó vezetőknek és szakembereknek, hogy miként tudják a saját erőforrásaikat kezelni – válaszolt Hámori Fruzsina. – Míg a pszichológus leginkább az esetleges múltbeli sérüléseket oldhatja, addig én coachként a jelennel és a jövővel foglalkozom.

– Ezekben a hetekben vélhetően még inkább felértékelődik a munkája. A bezártságból fakadó nehézségeket miként lehet leküzdeni? Milyen praktikák javasol arra, hogy átvészeljük ezt az időszakot?

– Azt a stresszt, amit a tartós bizonytalanság okoz, nehéz kezelni. Arra kell törekedni, hogy új kereteket szabjunk a mindennapoknak, érdemes minden egyes napra akár konkrét tervet is készíteni. Teremtsünk magunknak lehetőséget sikerélmény megszerzésére. Ezáltal talán elkerülhető a bezártságból fakadó esetleges beszűkült tudatállapot is.

– A gyöngyösi klubnál hogyan néz ki a munkája a gyakorlatban?

– Nagy Attila elnök úrral, Konkoly Csabával a felnőtt csapat vezetőedzőjével és az utánpótlás-igazgató Rosta Istvánnal folyamatosan tartom a kapcsolatot. Velük beszélgetünk a klubbal, a csapattal és az utánpótlással kapcsolatos dilemmákról, nehéz helyzetekről, illetve ezek feloldásának lehetőségeiről. Most a legnagyobb feladatnak a klub életében a biztonságérzet fenntartását érzem, de a jelenlegi helyzetben nyilván lehetetlen teljesen szorongás mentes környezetet kialakítani.

– A kézilabdázóknak mit tanácsol?

– Elég nehéz az ő helyzetük, hiszen a közösségi élet egyik napról a másikra teljesen megszűnt. Se edzések, se meccs, ami eddig a mindennapok szerves részét képezte. Most otthon, egyénileg kell folytatni a munkát. Az edzésen kívül érdemes valamilyen értékes elfoglaltságot találni, tanulni – elég sok online tanfolyam indult az elmúlt napokban ingyenesen –, pici célokat kitűzni, amiket a nap végére teljesíthetünk. Tud ez a helyzet jó dolgokat is szülni, csak tudatosan kell törekedni arra, hogy észre is vegyük ezeket.

– Mit gondol, meddig tartható ez az állapot? A folyamatos korlátozások, okozhatnak lelki sérülést, esetleg törést?

– Látni kell, hogy a neheze még csak most következik. Eddig mindenkiben ott volt a kíváncsiság, hogy vajon mit hoz ez a rendkívül állapot, de a helyzet egyre komolyabbá válik. Ahhoz hogy a közösségi élet megmaradjon, érdemes bátran használni az online csatornákat, akár egy csoportos beszélgetésre, közös vacsorára, sörözésre is. Talán így könnyebben át lehet vészelni ezt az időszakot, komolyabb lelki sérülés nélkül.