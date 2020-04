A csapat bizalmát, reményét törték össze – nyílt levelet írt a kézilabda szövetségnek a Gyöngyös

Ahogy arról beszámoltunk: a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöksége úgy döntött, a koronavírus-járvány további terjedésének megakadályozása érdekében a 2019/2020-as szezon valamennyi, az MKSZ és a megyei szövetségek által kiírt bajnokságát és kupasorozatát lezártnak tekinti. A felfüggesztett idényben helyezéseket nem állapítottak meg.

Mindez azt jelenti, idén a bajnokságoknak, a Magyar Kupának és a Ligakupának sincsenek győztesei és helyezettjei, így nincsenek kieső és feljutó csapatok sem, az európai kupaindulásra pedig azok a klubok jogosultak, amelyek azt a 2018/2019-es bajnoki helyezéseikkel kivívták.

Nagy Attila a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke korábban azt nyilatkozta: napok óta több lehetséges forgatókönyv keringett, mind közül a legrosszabb kapott zöld jelzést.

A gyöngyösi kézilabda „család” nevében Szanyi Tamás építésvezető írt nyílt levelet a Magyar Kézilabda Szövetség, dr. Kocsis Máté elnök és az elnökség valamennyi tagja részére. A levelet az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Elnökség!

Jelen nyílt levelünket az MKSZ 2020. 04. 09-i döntése okán az NB I-es férfi bajnokság 2019/2020-as idényében szereplő HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának szurkolói, játékosai, a csapat mellett dolgozó stábtagok, szponzorok, valamint valamennyi gyöngyösi és környékbeli kézilabdaszerető „családtag”, nevében és felhatalmazásával küldjük Önöknek és az országos média nyilvánosságának. Levelünk célja, nem a jelen nehéz körülményei melletti feszültségkeltés, hanem a jövő építése. Hiszünk benne, hogy szeretett sportágunk szebbé jobbá vonzóbbá tétele a nehéz időszak után közösen eredményes lesz. A legjobb családban is elkerülhetetlenek a viták, ezért hiszünk benne, ha most szólunk, az a jövőre nézve építő jellegű lesz kicsiny hazánk és a mátraaljai kézilabdás család tagjaira nézve is. Az egyes sorozatok lezárásával az egészségvédelmi szempontokat figyelembe véve egyetértünk, de a szövetség elnökségének döntését több szempontot figyelembe véve is aggályosnak véljük. Nagy László alelnök úr szavait idézve, jelentős érdeksérelemmel jár csapatunk részére.

Az Önök egyhangú döntésének értelmében sem a bajnokságoknak, sem a Magyar Kupának, sem a Liga Kupának nincsenek győztesei és helyezettjei a 2019/2020-as idényben, így nincsenek kieső és feljutó csapatok sem, az európai kupaindulásra pedig azok a klubok jogosultak, amelyek azt a 2018-19-es bajnoki helyezéseikkel kivívták.

a) Sportszakmai szempontok

A magyar kézilabdázás általános érdeke, hogy a nemzetközi kupasorozatokban a legjobb formában lévő, a legjobb kerettel rendelkező csapatok induljanak. Csapatunk pályán mutatott formája akár a jelentősebb forrásból gazdálkodó klubok elleni mérkőzések alapján is megérett a nemzetközi kupa indulásra. Stabil, összeszokott kerettel rendelkezünk, felkészült stáb készíti fel csapatunkat, mely fiatal és idősebb játokosok elegyével, modern rendszerben, gyors és szervezett játékot játszik. A 2019-es Liga Kupa-győzelmünk és az idei szezonban a bajnokság befejezésekor elfoglalt harmadik helyezésünk is mind ezt mutatják, melyről többször a televízió nézői is meggyőződhettek. A jelen állás szerint EHF-kupában induló csapatokat (Tatabánya, Balatonfüred, Csurgó) az utóbbi egy évben lejátszott utolsó gyöngyösi és idegenbeli mérkőzéseit latba vetve mindegyikénél jobbak vagyunk. A jelenlegi bajnoki tabella 7. helyén álló, az Önök döntése alapján EHF kupa induló csapatot pl. oda-vissza legyőztük az idei szezonban, nem kis gólkülönbséggel.

Csapataink nem a tavalyi, hanem a nyár után kialakított keretükkel fognak megküzdeni a nemzetközi kupákban, mely szempontból sokkal igazságosabb lett volna a jelenlegi forma és játékoskeret figyelembevétele. A bajnokság helyezések nélküli lezárása az egész évi befektetett munkát veszi semmibe, mely alapjaiban rengeti meg a hozzánk hasonló helyzetben lévő csapatokat is.

b) anyagi szempontok

Köztudott, hogy nem elegendő a játékosokat leigazolni és pályára küldeni, a csapatépítés hosszú, nehéz és költséges feladat. Minden csapatnak van egy életciklusa. Ebből elvenni az egyik legeredményesebbet, megismételhetetlen lehetőséget vesz el egy csapat életéből. Névadó szponzoraink is abban a reményben támogatják csapatunkat, hogy a folyamatos NB I-es szereplés mellet egy-egy bravúrral is megajándékozzuk Őket és a közönséget. Szisztematikus csapatépítés eredményeként ebben a szezonban kiharcoltuk minden idők legjobb gyöngyösi eredményét és esetlegesen a nemzetközi indulás jogát.

Az anyagi támogatás egy jelentős része az SZRT támogatás, mely a helyezések alapján kerül megállapításra. Jelen döntés 3 éven keresztül érinti hátrányosan a klubot. A mostani gazdasági helyzet azonban bizonytalanná teszi azon tárgyalásokat is, amelyek a nemzetközi indulás plusz anyagi erőforrásait fedeznék.

c) mentális / lelki szempontok

„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” Jelen helyzetben sem becsületesen győzni, sem emelt fővel veszíteni nem tudtunk. A döntés, amit meghoztak, úgy született meg, hogy csak a bajnokságban szereplő csapatok szűk szegmensének érdekeit tartották szem előtt. A hozzánk hasonló „kis” csapatok egyébként is törékeny bizalmát, reményét törték össze, hogy ha még csak ideig-óráig is, de egy-egy jól sikerült idényt követően mi is ott lehetünk az élmezőnyben, mert jól dolgoztunk és mindent megtettünk azért, hogy feljebb jussunk, és talán egyszer úgy szervezzük a családi programot, hogy fiainkat elkísérjük bárhová Európába. Az a 3-4 környékbeli fiatal, akik saját utánpótlásunkból az első csapatig jutottak, ott lehetnek Európa krémjében. Ez a legnagyobb motiváció, amit egy fiatal játékos és a példa okán az utánpótlás játékos is megkaphat. Lehet, hogy soha nem lesz válogatott játékos, de a család fontos láncszeme marad, akit becsületességre, harcosságra és alázatra tanítottunk, amely képességek az élet bármelyik területén hasznosak. Ez nem pénz kérdése, sokkal több annál.

Hiszünk abban, hogy Önök a gyöngyösi kézilabdázásra, mint erős bástyára tekintenek a jelen állapotokat figyelembe véve és az erős bástyát építeni, és nem megtörni, lebontani akarják. Az alázatban, az elvégzett munkában és a pályán elért becsületesen kivívott küzdelemben van bizodalmunk. Reméljük, hogy a jövőben hozott döntéseik megalapozottabbak és igazságosabbak lesznek.

Kérem válaszadásuk előtt nézzenek Önök is tükörbe, és olyan választ írjanak, ami az „összetört lelkek” bizalmát megpróbálja visszaszerezni. A HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatának szurkolói, játékosai, a csapat mellett dolgozó stábtagok, szponzorok, valamint valamennyi gyöngyösi és környékbeli kézilabda szerető „családtag”, nevében.”