A csatárokkal elbírt, a daganatos betegség legyőzte

A jutalmából futballcipőt vett az ifistáknak.

Fél éven át tartó küzdelem végén, daganatos betegségben, életének 48. évében elhunyt a korábbi labdarúgó, Ivády Péter.

Hatalmas szívére példa az az 1995-ös barátságos mérkőzés, amelyen a Pétervására SE a magyar válogatottat fogadta. Mivel az egyik játékostársa mindenképpen játszani akart, ő a kispadot választotta, hogy valóra váltsa barátja álmát. Ilyen volt egész életében. Segített, akinek csak tudott. Pénzt soha nem fogadott el a futballért, noha játéka és tudása megérte volna az NB-s szintet is. Sokatmondó, hogy amikor egyszer jutalmat kapott csapata, a ráeső részből futballcipőt vett az ifistáknak. Az 1985 és 2008 közötti időszakban legtovább a pétervásárai megyei I-es csapatban futballozott, de szerepelt Recsken, Istenmezején, Sirokban, Ivádon, Novajon és Andornaktályán is. Határozott és kemény játékos hírében állt, aki minden mérkőzésen igyekezett kihozni magából a maximális teljesítményt. Csak a családját és a munkát helyezte a foci elé, sportemberként, férjként és apaként is mindig jelesre vizsgázott. Fia, Róbert az andornaktályai megyei III-as csapat meghatározó labdarúgója. A gyors és gólerős ifjú édesapját mindig a mezőny legjobbjának tartotta. Ahogy fogalmazott „büszke vagyok rá, hogy a fia lehetek”.

Mi pedig arra, hogy ismerhettük a kiváló embert.

Ivády Pétertől szombaton 12 órától az egri Rózsa Károly utcában egy szál virággal búcsúznak a Fekete Rózsa Temetkezés épületében.