A felsőtárkányi 3D ob-n minden pontért meg kellett küzdeni

Az idei év legnépesebb mezőnye látogatott el a Magyar Íjász Szövetség 3D országos bajnokságára. A házigazda „Unicornis” Íjász SE mindent megtett, hogy a versenyzőknek „muszáj” legyen a legjobbat kihozni magukból a Felsőtárkányban lebonyolított viadalon, és valóban büszkék lehessenek bajnoki címeikre.

A szombati versenynapon a mezőny számára – ahogy azt a szervezők előzetesen tervezték – akadt néhány meglepetés a pályán. Sok célnál álltak tanácstalanul az íjászok, hogy a feladatot vajon miként tudják megoldani. A nap végére a résztvevők java része elégedetten adta le a beírólapját a versenyirodának, noha szinte senki nem lőtte meg a magától elvárt eredményt. Másnap az íjászok már tapasztaltabban kezdték a megméretést annak tudatában, hogy az előző napról már ismerik a pályát. Nos, sokaknak csalódniuk kellett, mert volt még az UniSE tarsolyában némi váratlan, ami ezúttal került bele a történetbe.

– A lőtt pontszámok alapján kevesek tudtak jobban teljesíteni, mint egy nappal korábban – magyarázta a főszervező, Román Péter. – A verseny végi finálé még tovább szórta az eredményeket. Évek óta nem látott minőségű döntőpályán kellett sok esetben az egy-egy pont különbségért megküzdeni. Az eredményhirdetésnél fáradtan ugyan, de elégedetten vette át minden érintett a neki járó trófeát. Mintegy pluszelismerésként az Egri Vitézlő Oskola két „harcosa” hangos „Vivát!” kiáltással üdvözölt minden újsütetű országos bajnokot.

Barátias díjátadó

Az első versenynapot követően évadzáró bankettvacsora helyszínéül szolgált az egri Hotel Unicornis. Az idei 3D GP-sorozat dobogósai vehették át a MÍSZ alelnökétől és a 3D szakmai bizottság képviselőjétől az elismeréseket. A díjátadót követően jó volt látni a jelen lévő sportolókat, akik ezúttal nem ellenfélként álltak (ültek) egymás mellett, hanem barátként vitatták meg késő estébe nyúlóan a világ nagy történéseit.

Ők mondták

KISS LÁSZLÓ (Mesteríjász Kft., férfi, BB): – Tele vagyok előítélettel, ugyanis nekem a felsőtárkányi versenyek mindig is kedvenceim voltak. Most sem csalódtam. Gyönyörű környezetben, olyan versenyen vehettünk részt,

amelyen ha nem is egyszerűen, de lehetett minősítési szinteket lőni. Jó felkészülést jelentett a szlovákiai 3D Ebre, tudtam gyakorolni a felés lelövéseket.

BERTALAN ZOLTÁN (Eleven Team, férfi, CU): – A verseny a szervezés, a vonalvezetés és a pályaépítés tekintetében is méltó volt az országos bajnoksághoz. Előfordultak érdekes helyzetek, amikor úgy éreztem, hogy tudom, miképp fogom az adott célt meglőni, de aztán jobban megnéztem, és vakartam a fejem, hogy ezt mégsem tudom, miként lövöm meg. Szeptemberben a magyar válogatottal utazok Kanadába a World Archery 3D Világbajnokságra, így ez a hegyvidéki verseny tökéletes felkészülési lehetőséget jelentett.

BORSODI ORSOLYA (Hollóvölgyi Íjász Egyesület, női, PBHB): – Nagyon éveztem a versenyt, nagyon tetszett a versenypálya annak ellenére, hogy magamhoz képest nem a legjobbat teljesítettem. Ebben a pályában minden volt: fel- és lelövés, árkon át lövés, sík lövés. Viszont kiindulva a tavalyi moosburgi vb pályájából, a két hét múlva esedékes 3D Európa-bajnoksághoz ez a pálya nem biztos, hogy terepviszonyok tekintetében a legjobb felkészülést adta. Sokkal keményebbre számítok, mint amit itt kaptam.