A futballisták kötődését hálálták meg az FC Hatvannál

Megható meglepetés-köszöntést élhetett át négy jubiláló játékos az FC Hatvan– Jászberény NB III-as mérkőzést (0–0) megelőzően.

A ceremónia apropóját az adta, hogy a berényiek ellen Purzsa Máté a 100., míg Mundi Zoltán a 160. NB III-as meccsét játszotta a Zagyva-parti együttes színeiben. A közelmúltban Simon Mátyás a 150., a csapatkapitány Szabó Roland pedig a 130. harmadosztályú találkozóján esett túl (vagyis ebben nincsenek a megyei-, illetve kupamérkőzések), így őket is ezúttal köszöntötték.

A meccs kezdő sípszava előtt Ofella Zoltán klubelnök, illetve Ádám Zoltán szakosztályvezető emlékmezzel köszönte meg a játékosok klub iránti elkötelezettségét, továbbá Somogyi Zoltán, a Soma boltja tulajdonosa mind a négy ünnepeltnek egy-egy üveg pezsgőt, illetve édességet ajánlott fel.

– Nagy meglepetésként ért a ceremónia – emlékezett a Hírlapnak a 24 éves „százados”, Purzsa Máté. – Nem is tudtam, hogy ez lesz a 100. NB III-as találkozóm. Büszkeséggel töltött el a jubilálás, és jó érzés ennek a csapatnak a tagja lenni. Az eltelt idő alatt a legemlékezetesebbnek a teljes 2018/19-es szezont mondanám, amikor veretlenül megnyertük a Heves megyei I. osztályt – ezzel bajnokcsapatot adva Hatvan városának – és kiharcoltuk a feljutást. Ráadásként abban az évben sikerült bezsebelnem a szezon legjobb játékosának járó díjat is. Remélem, most is elérjuk a célunkat és megőrizzük NB III-as tagságunkat.

A 28 éves Mundi Zoltán is meghatódott a köszöntéskor.

– Teljesen meglepetésként ért, köszönöm a klubnak és a vezetőségnek! Nagyon sok szép emléket őrzök az elmúlt évekből, ezek közül kimondottan egyiket sem emelném ki. Amióta Hatvanba igazoltam, jól érzem magam, és szeretnék még legalább ennyi élményt szerezni, illetve tudásom legjavával segíteni.

A 30 éves csapatkapitány, Szabó Rolandnak az NB I-es ek elleni kupameccsek az igazán emlékezetesek.

– Kedves gesztus volt a ceremónia, amelyet ezúttal is nagyon köszönünk. A sok emlékezetes pillanat közül nehéz lenne egyet is kiemelni. Az NB I-es csapatok elleni kupamérkőzések mindenképpen ide tartoznak, de rengeteg olyan bajnoki meccs is volt, ami szép emléket jelent. Bízom benne, hogy a 130-as szám a következő években növekedszik, és már nem kell sokat várni a 150-esre.

A szintén 30 esztendős Simon Mátyás több mint tíz éve futballozik az FC Hatvan színeiben.

– Ezúton szeretném megköszönni azt a nemes gesztust, amit átélhettem a jubileumi díjátadás kapcsán. Rendkívül meglepődtem, viszont igazán jólesett, lévén, hogy 11 éve vagyok már a csapat kötelékében. Nagy boldogsággal tölt el,m hogy gondoltak rám, örök emlék marad!