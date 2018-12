A gólkirály a Csomós Tamás-díjat kapja

December 28-án Gyöngyösön jótékonykodnak.

A 8. Focival a gyógyulásért elnevezésű jótékonysági torna december 28-án kínál alkalmat arra Gyöngyösön, hogy súlyosan beteg, illetve mélyszegénységben élő gyerekeknek lehessen segíteni.

A májtranszplantációra váró, hároméves Tóth Zara; a gyermekkori izomelhalással küzdő, 15 éves Koczka Kristóf; a kemoterápiás kezelést kapó, 18 hónapos Takács Boglárka; a gyöngyösi Bugát Pál Kórház gyermekosztálya és az Age Of Hope Gyermekvédelmi Alapítvány szerepel az idei támogatottak között. Több mint fájó azonban, hogy az egyik tavaly segített gyermek elhunyt…

– Elment a kicsi hősünk, Vuk Roland. Kilenc évet élt. Visszük magunkkal a tanítását, hogy mikor a minden jön szembe, mikor az élet szökik már előlünk, akkor is lehetünk elég erősek, akkor is nevethet a szemünk – búcsúzott a szervezők nevében Pető Péter.

A kupa, amelyért a csapatok játszanak a mindennél értékesebb díj Kecskés Bence nevét viseli. Az istenmezejei fiút éveken át támogatta a rendezői közösség, csodálták hősies küzdelmét, amelyet halálos betegségekkel vívott. A múlt évben, 11 évesen halt meg. A szüleivel egyeztetve az a döntés született, amíg ezt a tornát megrendezik, a győztesnek járó kupa Bence nevét viseli.

Akad díj, amely az idén kap új nevet. Csomós Tamás hosszú éveken át vett részt a tornán, Heves megye futballjának egyik meghatározó alakja azonban augusztusban elhunyt. A Csomós Tamás Emlékteam az emlékére játszik, a torna gólkirálya pedig a Csomós Tamás-díjat kapja.

A különböző felajánlásoknak köszönhetően tartanak adománylicitet is. Ebben szerepel a Real Madrid öregfiúkcsapata által dedikált mez, Vécsei Bálint trikója, a magyar válogatott játékosai által dedikált nemzeti dressz, a Videoton játékosai által aláírt Kovácsik Ádám-mez, Baráth Botond honvédos meze és a Ferencváros játékosai által dedikált zöld-fehér mez.

Ezen kívül kétszáz darab szmájlit küldtek a tornán évekig támogatott, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Kiss testvérek. A család már külföldön él, ám a gyerekek gyöngyökből készítettek ajándékait eljuttatják a tornára.

Felajánlás a ligától – Érkezik Valaskó

A 2018. márciusában alakított Magyar Strandlabdarúgó Liga családi hétvégét ajánlott fel az egyik támogatott gyermek és családja részére teljes ellátással. Emellett az adománylicitre a Grep ESC Gyöngyös bajnoki mezét küldték el, amelyhez 25 ezer forintos kezdőadományt csatolt a névadó.

A Dr. Fejes András Sportcsarnokba érkeznek majd a határon túlról is. Valaskó Ferenc a dunaszerdahelyi DAC csapatának mérkőzései előtt borzongatóan énekli a Nélküled című számot, és ugyanezt megteszi a gyöngyösi rendezvényen, amelyre a nézőknek ingyenes a belépés.

A december 28-i torna programja

A CSOPORT

8.40: Nagyréde öregfiúk–Gyöngyösi játékvezetők

9.00: Egri játékvezetők–Istenmezeje SE öregfiúk

9.20: Egri játékvezetők–Nagyréde öregfiúk

9.40: Istenmezeje SE öregfiúk–Gyöngyösi jv.

10.00: Istenmezeje öregfiúk–Nagyréde öregfiúk

10.20: Gyöngyösi játékvezetők–Egri játékvezetők

B CSOPORT

10.40: Remény Team–Ferrum-Trade Hungary Kft.

11.00: Istenmezeje SE–Selypi Kinizsi öregfiúk

11.20: Selypi Kinizsi öregfiúk–Remény Team

11.40: Ferrum-Trade Kft.–Istenmezeje SE

12.00: Istenmezeje SE–Remény Team

12.20: Ferrum Trade Kft.–Selypi Kinizsi öregfiúk

C CSOPORT

12.40: MLSZ Heves Megyei Ig.–Bodon Péter FC

13.00: Bognár I. és barátai–Csomós Emlékteam

13.20: Csomós Emlékteam–Megyei Igazgatóság

13.40: Bognár Istán és barátai–Bodon Péter FC

14.00: Megyei Ig.–Bognár István és barátai

14.20: Bodon Péter FC–Csomós Emlékteam

HÁRMAS DÖNTŐ

14.40: A1–B1

15.00: Gálamérkőzés: GYAK utánpótlás

15.15: C1–A1

15.35: Gálamérkőzés: GYAK utánpótlás

15.50: Valaskó Ferenc fellépése

16.05: B1–C1

16.45: Eredményhirdetés, zárás

