A Gyöngyös felvenné a versenyt a Veszprémmel

Konkoly Csaba és Tóth Edmond így látja az esélyeket.

Miközben a gyöngyösi férfiak a rekordbajnok veszprémiek fogadására készülnek, addig az egriekre szerda este Budakalászon vár szikrázó csata.

A férfi NB I 11. fordulójának mérkőzései:

HE-DO B. Braun Gyöngyös (7.)–Veszprém (4.)

Gyöngyös, szerda, 18.30. V.: Bíró Á., Kiss O. Tv.: M4 Sport.

– Ugyanazokat az elvárásokat fogalmaztuk meg magunkkal szemben, mint a bajnoki címvédő Szeged elleni idegenbeli találkozó alkalmával – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Konkoly Csaba a klub honlapjának nyilatkozva. – Megpróbáljuk felvenni a veszprémiek ritmusát, dinamikában és a játék minőségében is igyekszünk felnőni hozzájuk. Jó mérkőzéssel szeretnénk kiszolgálni a közönséget, miközben a saját játékunkat is gyakoroljuk. Képet kaphatunk arról, hogy hol állunk a világ élvonalához képest.

Az összecsapást megelőzően a Veszprém tizennégy, a Gyöngyös tizenegy ponttal áll a tabellán, viszont a bakonyiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A mátraaljaiak hazai környezetben még veretlenek, legutóbb a Tatabánya is pont nélkül távozott (24–22).

A találkozó kapcsán a két csapat közös jótékonysági akcióba is kezdett. A klubok képviselői arra kérik a szurkolókat, ha tehetik, a mérkőzésre érkezve vigyenek magukkal különböző tartós élelmiszereket, amelyeket később rászoruló családokhoz juttatnak el. Az adományokat a Dr. Fejes András Sportcsarnok pénztáránál gyűjtik.

Budakalász (10.)–DVTK-Eger (12.)

Budakalász, OMSZK Park, szerda, 18.00. V.: Hargitai, Markó.

– A 29–29-es döntetlennel zárult Csurgó elleni mérkőzés után a hétvégére pihenőt kaptak a játékosok – osztotta meg az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – A regenerációt ezúttal fontosabbnak éreztem, mint folytatni az edzésmunkát. Így két napunk maradt felkészülni a budakalászi találkozóra. Egyik közvetlen riválisunk kiváló átlövőkkel rendelkezik, ez a csapat egyik legfőbb erénye. Igyekszünk megtalálni az ellenszert, azon leszünk, hogy jó szájízzel zárjuk a találkozót.

Rédei István szerepeltetésének esélyeiről így nyilatkozott a szakember.

– Pisti továbbra sem százszázalékos, de az állapota javul. Arról, hogy pályára léphet-e Budakalászon minden valószínűség szerint csak a mérkőzés napján születik döntés – mondta Tóth Edmond.

A Budakalász az egriekhez hasonlóan tíz mérkőzés után két győzelemmel, két döntetlennel és hat vereséggel áll a tabellán, jelenleg csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a megyeszékhelyieket. A házigazda eddigi két sikerét a Vecsés (27–23) és a Cegléd ellen aratta (33–30), utóbbit október 19-én győzte le. Azóta a Csurgó és a Komló is felülmúlta a kalászi együttest.

December 3-án a kupázik az Eger

A szintén NB I-es Dabas együttesével találkozik december 3-án, hétfőn 18 órakor a férfi Magyar Kupa 4. fordulójában a DVTK-Eger csapata.

A további párosítás: Balatonfüred–Gyöngyös, Mezőkövesd–Csurgó, ETO-SZESE–Budakalász, Komló–FTC, Cegléd–Tatabánya. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A győztesek a legjobb nyolc között folytathatják. A 2017/2018-as férfi NB I 1–2. helyezettek az ötödik fordulóban kapcsolódnak be a küzdelmekbe.

