A Gyöngyös–Hatvan derbin dupla energiákat mozgósítanak

Idén április 28-án rendezték a ­legutóbbi Gyöngyösi AK–FC Hatvan mérkőzést (3–1). Az ­azóta eltelt öt hónapban sok minden változott a csapatok háza táján, leginkább a bajnoki besorolás, ami alapjaiban ­meghatározza az NB III.-ról megyei I.-es szintre csökkent szűkebb hazánkbeli rangadót, a 7. forduló csúcsmeccsét.

Vasárnap, 16.00:

GYÖNGYÖSI AK (9.)–FC HATVAN (6.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Derda József (Rozsnaki, Juhász Á.).

– Stabil védekezést és kreatív támadójátékot várok a csapatunktól úgy, hogy elsősorban a saját futballunkra összpontosítsunk – mondta a Hírlapnak a gyöngyösiek játékosa, Balogh Martin. – Fiatal csapatunk van, amelyik hétről hétre fejlődik és formálódik. Lassan kiegészülünk a sérült, illetve betegségből visszatérő játékosokkal. Bizakodóak vagyunk, hogy sikerrel tudjuk venni a hétvégi mérkőzést. Abban biztos vagyok, hogy a nézők jó összecsapást láthatnak majd.

A nyáron az Energia SC-től igazolt 24 éves futballista az idei szezonban már bajlódott kisebb sérüléssel, illetve betegséggel. Ezeken túljutva most már szeretne meghatározó játékot nyújtani. Védekezésben és támadásban is segítségére lehet a csapatnak, és bízik benne, hogy gólokkal is hozzájárul az eredményességhez.

A hatvaniak részéről Mundi Zoltán egy gondolat erejéig még visszautalt az FTC ellen a múlt vasárnap játszott Magyar Kupa-mérkőzésre (0–9).

– A ferencvárosiakkal szembeni párharc mindenkinek nagy élmény jelentett, de elmúlt, már történelem, vissza kell állnunk a bajnokság ütemére és a céljaink elérésére kell koncentrálnunk – szögezte le a 29 éves középpályás. – Kemény meccs vár ránk Gyöngyösön, a megyei rangadón mindig dupla erőt mozgatnak meg a csapatok. Nekünk kezdeményeznünk kell, sokat birtokolni a labdát, és a helyzetkihasználásra odafigyelni, mert ezúttal is lesz lehetőségünk, amelyekkel élni kell.

Mundi Zoltán jól érzi magát Hatvanban, a sérülések elkerülték, hozzátéve: ebben az osztályban nem annyira feszített és sűrű a program, mint az NB III.-ban.

– Mindig csapatban gondolkozom, nyilván szeretek gólt rúgni, örülök is neki, de számomra mindig első a csapat. Bizakodó vagyok, hogy visszakerülünk az NB III.-ba, nagyon remélem, hogy szezon végén ezt a célt el is érjük – emelte ki a labdarúgó.

Szombat, 16.00:

LŐRINCI (4.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (8.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Várallyay Miklós (Kántor, Terjék).

A még veretlen lőrinciek harcos hevesiekkel szemben veszik fel a küzdelmet.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (10.)–EGER SE II. (13.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Motsidlovszky).

Pályaválasztói jogcsere történt, mert az egriek nem játszhatnak hazai pályán. Az Energia SC azonban nem csak emiatt számít favoritnak.

HERÉD (7.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (3.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Kecskés, Nagy F.).

A múlt heti vereség után mindkét csapat javítani akar. Az erőviszonyok közel állnak egymáshoz, a hazai pálya előnye miatt talán valamivel a herédi gárda az esélyesebb.

FELSŐTÁRKÁNY (16.)–FÜZESABONY (15.)

Felsőtárkány. V.: Csuja Zoltán (Szarvas, Juhász S.).

Eljött a mérkőzés, ahol idénybeli első győzelmét megszerzi az egyik csapat, vagy éppen mindketten begyűjtik első pontjukat. A füzesabonyiak vendégként is erősebbnek tűnnek.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (12.)–MAKLÁR (11.)

Bélapátfalva. V.: Varga László (Juhász Á., Kincses).

A bélapátiak domoszlói győzelemmel, a makláriak hazai döntetlennel hangoltak a meccsre. Utóbbi eredményre, mármint az iksz mutatkozik a nagyobb esély.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (2.)–DOMOSZLÓ (14.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt. V.: Bodó István (Szigetvári Zs., Lovas).

A domoszlóiak pontvesztése jelentős eredménynek számítana a minden vonatkozásban jobb besenyőieknél.

MARSHALL-ASE (5.)–EGERSZALÓK (1.)

Andornaktálya. V.: Debre­czeni Krisztián (Darók, Nagy Péter).

Az éllovas masszív vendégcsapatot fogad és ha hátul stabil marad a Szalók, ügyeletes gólszerzője most is akadhat.

