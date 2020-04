A gyöngyöshalászi hálóőr Buffonnal ért egyet

Kapusok szokásait, babonáit, különcségeit bemutató sorozatunk legújabb szereplőjeként a Gyöngyöshalász SE hálóőre, Horváth Péter került a fókuszba. A 43 éves sportember úgy véli, aki a hibát képes feldolgozni, az erősebb lehet a többiektől.

– Mindenek előtt köszönöm „Halaskának” (értsd: Halasi Ádámnak, a Gyöngyösi AK kapusának – a szerző), hogy ez a „vén csataló” az eszébe jutott… – nyitott a korábban Gyöngyössolymoson, Vámosgyörkön, a Gyöngyösi AK-ban, Visontán, Markazon és Hevesen védett hálóőr, aki másodszor tért vissza a halásziakhoz. – Hosszú ideje már, hogy ezt a csodálatos sportot űzöm, pontosan 34 éve, és mindig meghatározója volt az életemnek, mindig ott volt az első három-négy dologban, ami fontos nekem. Ennyi idő alatt sokat változott a sportág, a kapusposzt, ahogy változtam magam is. Ha belegondolok, még ifistakoromban a hazaadásokat meg lehetett fogni kézzel a kapusoknak, most meg mit kell lábbal „dolgoznunk”… Ez talán jól szemlélteti, hogyan módosult a játék és ez a poszt az életemben. Hozzáteszem, Buffonnal értek egyet, aki annyira nincs elragadtatva az e fajta játéktól, ahol a kapusokat ennyire bevonják a labdatartásba. Sajnos unalomig űzik a legjobbak ezt a védőkkel, és ezzel számomra sokszor unalmasak az ilyen meccsek.

Horváth Péter mindig nagyon komolyan vette a labdarúgást és a poszttal járó elvárásokat, miközben soha nem akadtak különösebb babonái.

– Talán ezzel különc is vagyok a különcök között, hiszen köztudott, hogy flúgosak vagyunk – jegyezte meg a Halászra tavaly nyáron visszaigazolt sportoló. – Habár már nem vagyok főszereplő, még mindig ugyanúgy készülök a mérkőzésekre. Már előző este úgy fekszek le, hogy holnap nem szabad gólt kapnom, és nyernünk kell (persze a nullázás többször nem sikerült, mint igen), de enélkül szerintem nem érdemes csinálni. A meccs napján pedig már az ébredéstől ott motoszkál a fejemben, hogy ma mérkőzés vár rám. Szeretem, ha a szerelésem tiszta a 90 percre, ide értve a kesztyűmet is. Mindig magamnak mostam a meccsszerelést és tisztítottam meg a cipőmet előző este, a kesztyűmet pedig gondosan elrakom a tartójába.

Noha már túllépte a negyedik ikszet, imád edzeni. Figyel a kondíciójára, amit lehet, megtesz külön edzésekkel. Mindez ez önmagában – ahogy mondja – azonban nem ér sokat, ha fejben nincs ott az ember.

– Mindig megviseltek a hibáim, a potyagólok, a mai napig emlékszem szinte mindegyikre. Annyi változott az idők folyamán, hogy fiatalon a meccs menetében is megzavart, az utóbbi mintegy húsz évben már „csak” legfeljebb a mérkőzés utáni estén emésztem magam azzal, ha máshogy döntök, mást csinálok, akkor nincs az a fránya gól. Akkor kifejezetten bánt(ott) az eset, ha az összecsapás is elmegy rajta.

Horváth nagyobbik fia is kapus a GYAK U13-as csapatában, ahol nincs könnyű feladata. Az édesapa jól tudja, ez a poszt mentálisan nem egyszerű, egy-egy hibáknak rögtön „ára” van. Ezt fel kell tudni dolgozni, de akinek sikerül, talán erősebb lesz, mint mások.

– Sokkal nagyobb az elvárás és a tét főleg az élvonalban, egy-egy hibát a média kicsit fel is nagyít azáltal, hogy ezekre hamarabb fókuszálnak és rögtön milliók látják, és kevésbé tolerálják, mint régen – emelte ki a hálóőr. – Szóval akinek sikerül profi labdarúgóvá és azon belül kapussá válnia, annak nincs és nem lesz könnyű helyzete. A fiammal szoktunk együtt edzeni, még most tudok tanácsokat adni, mire kell figyelnie. Nagyon jónak kell lennie lábbal a jelenkor kapusainak, sokszor már a labdafogás is a háttérbe szorul, ami az én időmben nem így történt. Azért még próbálom átadni, hogy egy kapus fogja a labdát, ez az alap, miközben legyen jó lábbal is, mert ez elengedhetetlen napjaink futballjában. Akár edzésre, akár meccsre, mindig azzal engedem el a fiamat, hogy tegyen meg mindent, ami tőle telik, legyen értelme az erre fordított időnek és élvezze a játékot.

Repül a labda

