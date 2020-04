Kapusok szokásait, babonáit, különcségeit bemutató sorozatunk legújabb szereplőjeként a Gyöngyöshalász SE másik hálóőre, Kovács Tamás következik. A 28 esztendős sportember örül, hogy hét év múltán már nincs egyedül a posztján.

– A pályán töltött évek alatt engem sem kerülhetett el egy-két olyan rutin mozdulat, amit valamennyi mérkőzés előtt ugyanúgy teszek, ezzel is igazolva a „minden kapus flúgos” mondást – vágott bele Kovács Tamás. – A táskám bepakolása mindig adott sorrendben történik: cipő, kesztyű, sípcsontvédő, könyökvédő, mez. Ha nem így kerültek be, kipakolok mindent, és kezdődhet az egész elölről. A bemelegítés után mindig újrakötöm a cipőfűzőm akkor is, ha egyébként rendben van. A kesztyűt minden meccs előtt a bal kezemre húzom fel először, és arról is veszem le.

Az eddig a Gyöngyösi Junior SE, a Gyöngyösi Diáksport Egyesület, a Gyöngyösi AK és az Atkári SE mezét viselt játékos arra nem emlékszik pontosan, miként került a kapuba, arra viszont igen, hogy nem lehetett kimagasló tehetség, mert Erdélyi Boglárka mögött csak második számú kapusnak számított. Ezzel együtt a BVSC-ben védő Bogira azóta is nagyon büszke.

– Edzőim segítségével aztán elindultam a fejlődés útján – folytatta a kapus. – Valamennyi szakvezető adott valamit, amivel kicsivel mindig több lehettem. Legyen ez a játék szeretete, amit Szikra Lacitól kaptunk meg, míg Bárdos Jani bá’ az alapokat, Ács Jani bá’ pedig a kínkeserves kapusedzéseket „biztosította”. Labancz Robi segített mentálisan helyreállni a sérülésem után, míg Hordós Dani emberi oldalon mutatott újat. Tőlük függetlenül a kapott gól mindig megviseli, legyen az kidolgozott akció, vagy akár potyagól. Még a megnyert mérkőzés után is rossz a közérzetem, ha sajátomak érzem a találatot.

Kovács Tamás nem örül a vírus okozta kényszerpihenőnek, mert az egyik legkeményebb felkészülési időszakon jutott túl, jó fizikai és mentális állapotban indult a tavasznak. A folytatásban egyre kevésbé reménykedik, tartva attól, hogy a tavaszi szezonban már nem lesz alkalma megvédeni a kapuját, amely előtt kilenc esztendeje őrködik.

– A gyöngyöshalászi csapatomhoz egyetlen tényező fűz, ez pedig a csapattagok személye – magyarázta. – Kétezertizenegy óta ez az, ami miatt nem változtattam. Rendkívűl jó a közösség, nemcsak csapattagok, barátok is vagyunk. És hogy meddig leszek Halászon? Amíg ez az állapot tart, és jól érzem magam a srácok között. Egy perccel sem tovább.

A kapus 2013 óta egyedül látta el a hálóőri feladatokat Halászon, ami nagy terhet jelentett mind neki, mind az edzőknek, mivel alig tudtak kétkapus játékot játszani. Kovácsnak sok áldozatot kellett hozni, hogy éveken keresztül folyamatosan rendelkezésre állhasson. A problémát Horváth Péter érkezése oldotta meg.

– Először is köszönöm Petinek a nekem dobott labdát. Azzal, hogy leigazoltuk, van már társam és az edzéseken több lehetőség nyílik a gyakorlásra. A mérkőzéseket nem kell felosztanunk, mert nem a helyemre pályázva érkezett, hanem plusz biztonság, ha megsérülnék, beteg lennék és nem tudnám vállalni a mérkőzést. Nagyon nehéz lehet ez neki, mert több évet védett kezdőként mint ahány éves vagyok. Nagy belső küzdelem lehet, minden tiszteletem az övé – zárta szavait Kovács Tamás.

Repül a labda

Tiszolczki László, Varsányi János, Puporka Dániel, Gedei Krisztián, Éles Viktor, Halasi Ádám és Horváth Péter után következett a sorban Kovács Tamás. A halásziak hálóőre nem messzire, „csak” Gyöngyösig dobta tovább a labdát az Energia SC-ben védő Iváncsik Norbertnek.