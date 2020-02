A Gyöngyösi AK futója remekelt a hegyen

Ideális futóidőben, remek talajviszonyok mellett rajtolhatott az EVSI-Egri Spartacus SE 4. Tárkányi Hegyifutó Versenysorozata 3. fordulójának mezőnye a felsőtárkányi faluház elől.

A 114 rajthoz álló ezúttal is választhatott az 5, a 10 és a 20 km-es táv közül. A 140 méter szintkülönbségű, öt kilométeres kör első felének emelkedője jelentős feladatot kínált a profi futók számára is, mivel ott egyben kínál erőkifejtést a pálya teljes szintemelkedése a várhegyi bányáig. Ebben a legjobbak között a férfiaknál Szabó Dávid (Titans off Hungary), míg a nőknél a gyöngyösi Csiszár Vivien (Gyöngyösi Atlétikai Klub) jeleskedett.

A három forduló összetett győzelmeiben a 14 évesektől az 50 feletti szeniorokig az Egri Triatlon Klub, a Salgótarjáni Dornyay SE, az KÁZSÉ Team Eger, az Egri Spartacus SE, a Gyulai Kengyelfutók, az EVUK Triatlon, a Superior MTB Team, az Ó-Bükki Farkasok, a Kalocsa SE, valamint a Ma-Fuss SE Maklár csapatának versenyzői osztoztak.

A részletes eredmények ITT tekinthetők meg.