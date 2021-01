A Gyöngyösi AK-nál az ősz végi erőt mentenék át a tavaszi idényre

A tévútnak bizonyult profizmus rövid időszaka erőteljesen kihatott a ­Gyöngyösi AK-Mátra-Beton csapatának 2020/2021-es bajnoki évére. A gyenge kezdést követő fellángolást több mint halovány időszak követte úgy, hogy az évzárás egészen kiválóan sikerült. Igaz, ezt edzőváltás előzte meg az NB III. Keleti csoportjában 16., vagyis kieső helyen álló együttesénél.

Könnyű azt mondani, hogy mivel korlátozottak a lehetőségek (értsd: szűkös a kassza), olcsó csapatot kell építeni, lehetőleg a saját utánpótlásra és a környékbeli futballistákra támaszkodva, miközben alapvető elvárás a bent maradás elérése. Felmérve a tudásszintet, és igazodva a szerény büdzséhez a tavaly télen érkezett, de a félbeszakított idény miatt tavasszal csak két meccsen vezényelt Simon Antal vezetőedzőnek is tovább kellett nézni Gyöngyös határáról. Az érkezők esetében a fiatal kor, illetve viszonylag alacsony költségigény bírt meghatározó jelleggel, azzal kiegészítve a jövőképet, hogy itt alkalom nyílhat a figyelem felhívásra azoknak, akik később szeretnének fentebb jegyzett vagy többet fizető klubnál szerepelni.

A keret véglegesítése és a játékosok összeérésének folyamata jócskán belenyúlt a bajnokságba, ennek tudható be, hogy a 6. fordulóig mindössze egy pont állt a gárda neve mellett köszönhetően a Balassagyarmaton elért 1–1-nek. Az SBTC-nél aratott 2–1-es győzelmet aztán három olyan meccs követte (Mezőkövesd II. 3–0, BVSC 2–2, Sényő 2–0), amelyeken összesen hét pontot gyűjtött a gárda. Akkor szeptember közepén jártunk és minden jel arra engedett következtetni, hogy megvan az összhang az edző és a csapat között, a gárda ráállt arra a hullámhosszra, ami nemcsak az ígéretét hordozza a biztos középmezőnybeli tagságnak, hanem igen kedvező tény.

A folytatás azonban minden képzeletet alulmúlt. A nyolc összecsapáson szerzett két egység (Egerben 3–3, a DVTK II. ellen hazai pályán 0–0) az utolsó előtti helyig csúsztatta vissza a GYAK-ot. Ahogy a negatív spirálba került együtteseknél lenni szokott: nem jött be semmilyen megoldás sem a pályán, sem azon kívül. A szerencsén kívül elpártolt a társaságtól annak a reménye is, hogy ebből valami jó is kisülhet, ha meglesz a kellő türelem és helyreáll az egyensúly.

A Kozma Zsolt irányította elnökség ezt azonban nem várta meg. A vezetés meglépte azt, ami hasonlóan súlyos helyzetben kézenfekvőnek számít. Simon Antalnak megköszönték a munkát és a csapat élére helyből léptettek elő trénert. Az utánpótlást vezénylő Nagy-György Gábor megbízatása telitalálatot jelentett. Az év utolsó három találkozóját megnyerte a csapat, amivel nemcsak sok pozitív töltetet kapott a társaság, de az esélye is megteremtődött annak, hogy versenyben legyen a gárda a kiesés elkerüléséért vívott csatározásban.

Tavasszal 17 forduló vár a mezőnyre, amelynek már Labancz Róbert irányításával vág neki a garnitúra, lévén, hogy Nagy-György Gábor visszatért a fiatalok pallérozáséhoz. Az új edző kifejezés Labancz esetében nem helytálló, mert kapusedzőként Simon Antal is számított a munkájára, arról nem beszélve, hogy ősgyöngyösi szakemberről van szó, akit 2018 márciusában azért váltottak le a GYAK vezetőedzői tisztségéből, mert vele nem láttak biztosítékot arra, hogy a gárda megőrizze NB III.-as tagságát. A cél ezúttal is a bent maradás elérése olyan vetélytársakkal, amelyek szintén tisztában vannak azzal, hogy rendkívül nagy a tét, és ha most nem nyúlnak mélyen a zsebükbe, nyártól már nem is kell.

Hármas holtversenyben fél tucat találattal az élen

A csapat 29 góljának jelentős részét három futballista szerezte, azonos elosztásban. A házi góllövőlista állása a következő.

6 gólos: Bartusz Dániel, Gaal Michael Ambrose, Pölöskei Péter

2 gólos: Eichenvalder Róbert, Gohér Gergő, Molnár Marcell, Rédei Milán

1 gólos: Bartha Balázs, Tajti Bálint, Tarnai Dániel

Harminchat sárga és négy piros lap fegyelmezésként

Sárga lapok, 6: Bartha Balázs. 5: Eichenvalder Róbert. 4: Borbély Zsombor, Pölöskei Péter. 3: Földi Máté, Tarnai Dániel. 2: Rédei Milán, Gaal ­Michael. 1: Bartusz Dániel, Bódi Milán, Csillik Kristóf, Gazdag Balázs, Gohér Gergő, Márkus Marcell, Telinger István

Piros lapok, 2: Borbély Zsombor. 1: Eichenvalder Róbert, Rédei Milán

Márkus Marcell már alapembernek számít

A húszcsapatos mezőny harmadik legfiatalabb átlagéletkorú keretét alkotják a gyöngyösiek 22,2-es mutatóval. A saját nevelésű labdarúgóikra joggal büszke mátraaljaiak egyik üdvöskéje, Márkus Marcell 2019 májusában, 17 évesen mutatkozott be az NB III.-ban. A fiatal a 2020/21-es idény eddigi részében 20 mérkőzésen 15-ször kezdőként szerepelt.

Húsz bajnoki mérkőzést követően jött a váltás

Simon Antal 2020 januárjában kötelezte el magát a Gyöngyösi AK-hoz. A 55 éves szakember irányításával a félbeszakított tavaszi idényben egy vereség után döntetlent ért el a csapat és zárt a 16-os mezőny 11. helyén. A 2020/21-es szezonban az első 18 mérkőzésen 13 pontot gyűjtött a zöld-fehér gárda, ami után az egylet vezetése elbúcsúzott a trénertől.

Korábbi elnökét veszítette a mátraaljai egyesület

Óriási veszteség érte tavaly novemberben a Gyöngyösi AK-t. Betegség következtében, életének 55. évében elhunyt Szekrényes Tamás. A mátraaljai klubot 2014 decemberétől több mint négy évig irányított vezető a gyöngyösi kispályás bajnokságban szereplő Szekrényes Optika nevű csapat első embereként is a helyi sportélet jeles képviselőjének számított.

😢 Korábbi elnökét gyászolja a Gyöngyösi AK. 💚 Betegség következtében, életének 55. évében elhunyt Szekrényes Tamás. 😷A… Közzétette: Heol Sport – 2020. november 23., hétfő

A Keleti csoport állása

1. Tiszakécske 21 18 1 2 57–14 55 2. Jászberény 21 16 3 2 57–23 51 3. Eger SE 21 12 5 4 38–17 41 4. BVSC 21 12 4 5 43–28 40 5. Füzesgyarmat 21 12 1 8 41–23 37 6. Balassagyarmat 21 10 5 6 28–24 35 7. Sényő 21 10 4 7 42–28 34 8. Tiszaújváros 21 10 4 7 34–28 34 9. Kisvárda II 21 8 7 6 29–32 31 10. Tiszafüred 21 8 3 10 39–39 27 11. Cegléd 21 8 3 10 23–29 27 12. DVSC II 21 7 4 10 29–33 25 13. DVTK II 21 6 6 9 31–34 24 14. Putnok 21 6 4 11 27–41 22 15. Salgótarján 21 6 4 11 28–44 22 16. Gyöngyösi AK 21 6 4 11 31–50 22 17. FC Hatvan 21 6 2 13 31–42 20 18. Tállya 21 4 6 11 22–32 18 19. Sajóbábony 21 5 2 14 28–64 17 20. Mezőkövesd II 21 3 2 16 25–58 11

16. Gyöngyösi AK-Mátra Beton

Otthon: 11 4 1 6 19–25 13 Idegenben: 10 2 3 5 11–26 9

A GYAK tavaszi mérkőzései