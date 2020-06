A gyöngyösi Energia SC edzője négy nemzet trénereitől tanult

Edző az edzőről, avagy ő gyakorolta rám a legnagyobb hatás címet viselő sorozatunkban olyan szakember következik, aki négy nemzet trénerétől szerzett tapasztalatot és tudást.

Bizonyára nagyon kevés olyan magyar labdarúgót ismerünk, akinek aktív felnőtt pályafutása során magyar, horvát, szingapúri és német edzője is volt, és a felsorolt nációk szinte minden tagja jelentős hatást tudott kiváltani. Az FC Hatvan utánpótlás-szakágvezetőjének, az Energia SC Gyöngyös megye I-es felnőtt csapata vezetőedzőjének, Nagy Gábornak kemény, szigorú és határozott trénerek „adattak” – persze előtte, ifjúkorában olyan nevelőedzők egyengették útját, amelyek nélkül nem juthatott volna el oda, ahová végül elért.

Treiber Rudolf útravalója

– Tizenhárom éves voltam, amikor lementem edzésre a Gyöngyösi AK serdülő II-es csapatához, ahol Farkas Gyula és Nagy László edzők fogadtak – emlékezett Nagy Gábor. – Jól bántak velünk, ahogyan egy korosztállyal feljebb Pócs Tamás is, az ő szavait már egyenesen „ittuk”! Az ifiben először az Aranycsapat idején a Honvédban futballozó Tóth Gábor volt az edzőm, majd korosztályommal tizenhat éves koromban edzőmeccset játszottunk a felnőtt csapat ellen, amelynek a ma már 90 éves Treibert Rudolf volt a trénere. A mérkőzés után nagy meglepetésemre Rudi bácsi szólt, hogy legközelebb a nagycsapathoz menjek edzésre. Beilleszkedtem és fél év után stabil kezdőjátékossá váltam az NB III-as együttesben. Bár Treibert kemény és nyers modorú tréner volt, olyan útravalót kaptam tőle, amelyből rengeteget profitáltam egész pályafutásom során, így méltán tekinthetem – az egyik – legmeghatározóbb edzőmnek.

Két, gyöngyösi felnőtteknél töltött szezon után Nagy Gábor 18 esztendősen az NB II-es Ózdhoz szerződött, ahol Bánkuti László lett az edzője, aki szintén a keménységéről volt híres. Keménység aztán a katonaságnál is akadt, ahová kisvártatva behívták, emellett pedig a Honvéd második csapatában futballozhatott.

Csuhay markáns egyéniség szakvezetőként is

– Az akkor még létező tartalékbajnokságban szereplő együttesben nem más volt az edzőm, mint a Honvéd-legenda, Szurgent Lajos, aki remekül értett a játékosok nyelvén és szakmailag páratlanul felkészült volt. Az első csapat edzőjeként egyébként a későbbi szövetségi kapitány, Bicskei Bertalan dolgozott, de a „nagyoknál” csak a kispadig jutottam, ezért katonaság után – Bánkuti László hívására – Egerbe igazoltam, ahol 5 évet töltöttem el. A Bánkuti után érkező szakember, Varga Zoltán edzésmódszerei nagy meglepetést okoztak, mivel minden gyakorlatot labdával csináltunk meg, ez a teljesen újszerű metódus remek hatással volt rám. Egerben Varga és Kiss Tibor után még az a Csuhay József lett az edzőm, aki a Honvédban korábban a csapattársam volt. Keményen lépett fel, markáns egyéniség lett szakvezetőként is, akinél mindenki tiszta lappal indult. Sajnos mégis kiestünk, én pedig fél évre Hatvanba kerültem, ahol a Tóth Dénes, Bóna Zoltán edzőpárosnál – pályafutásom során első ízben – nem tudtam állandó kezdőjátékossá válni. Tóth rámutatott a hiányosságaimra, ezeket nehezen fogadtam el, de később beláttam, hogy mindenben igaza volt.

Nagy Gábornak talán ezek a felismerések kellettek ahhoz, hogy külföldön is megállja a helyét. Ugyanis a kacskaringós magyarországi pályafutás után 1995 februárjában, közel a harminchoz légiósnak állt, ezzel pedig elindult az az időszak, amely bővelkedett kalandokban…

Horvátország után Szingapúrban

– A horvát első osztályú NK Zadar csapatánál a horvát Tonko Vukusic kezei alatt futballoztam – folytatta Nagy Gábor. – A hatalmas tapasztalatú szakembernél minden játékos egyforma esélyekkel indult, de az elméleti síkon elindult szemléletváltozásomat gyorsan át kellett ültetni a gyakorlatba is, hiszen kőkeményen kellett edzeni. A délszláv mentalitás nagyon érződött az ottani munkán. Aki nem állt be a sorba, az nem tudta felvenni a ritmust! És még a térségben zajló délszláv háború sem volt ok arra, hogy kiengedjünk, ennek ellenére 1996 februárjában Szingapúrba kerültem a Tampines Rovers együtteséhez. Az éppen akkor induló bajnokságban Hussein Aljunied személyében szingapúri edzőm lett, aki persze mentalitásban, szakmailag és módszertanilag is teljesen más volt, mint a korábbiak. A gyenge szereplés miatt aztán helyette egy skót edző ült a kispadra, de sérülés miatt akkor már nem játszottam és végül Varga Zoltán hívására fél évre hazatértem Füzesabonyba.

1997 nyarán aztán elindult a német kaland, és ezen időszak elhozta Nagy Gábor számára azt a trénert, aki a másik leginkább meghatározó edző volt pályafutása során. Ő pedig nem volt más, mint a német Jürgen Raab, aki a harmadik ligás FC Rot-Weiss Erfurt együttesét dirigálta.

Gyöngyöshalászi ugródeszka

– Jürgen Raab szakmailag a legtöbbet adta számomra, nem véletlen, hogy ez volt karrierem legjobb szezonja, remekül ment a játék és egyszerűen minden klappolt – folytatta Nagy Gábor. – Szigora és kritikus szemlélete ellenére remekül megértettük egymást, sajnos egy év után mégis elváltak útjaink, mert egy hosszabb szerződés-lehetőség miatt a Dynamo Dresdenhez igazoltam. Drezdában egy év alatt négy edzőnk volt, közülük az utolsó, a korábban több Bundesliga 1-es csapatnál dolgozó Rolf Schafstall volt nagy hatással rám, mivel nehéz szituációban fegyelmet teremtett és remekül összekovácsolta a keretet.

Azonban a Spiegel című magazinban kritizálta a drezdai viszonyokat, ezért mennie kellett, a szezon végeztével pedig én is távoztam, méghozzá vissza Erfurtba, Jürgen Raabhoz. Újabb egy év elteltével pedig az ötödik ligás 1. FC Rednigernél Frank Rosenthal volt az utolsó trénerem, és két év amatőr futball után 35 éves koromban fejeztem be. Hazatérve az akkor NB III-as Gyöngyöshalásznál rögtön lehetőséget kaptam játékos-edzőként, így 2002 óta folyamatosan gyakorló trénerként próbálok hangsúlyt fektetni azokra a dolgokra, amiket az említett edzőktől kaptam: a szakmai felkészültségre, a szervezettségre és a közösségépítésre.