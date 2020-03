A gyöngyösi Energia SC igazi négy évszakos klub

Három újabb nagyméretű műfüves pálya épülhet megyénkben.

– Nem titkolt célunk volt a Téli-kupa kiírásával, hogy négy évszakossá tegyük a megyei labdarúgást, ami azt jelenti, hogy a téli időszakban is kínáljunk lehetőséget csapatainknak a játékra – értékelt az Imola-Hírlap-11 Gálán az Imola-Hírlap–Téli-kupát a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves megyei igazgatója, Vojtekovszki Csaba. – Ehhez kiválóan illeszkednek azok a műfüves játékterek, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak a megyében. Reményeink szerint ezeknek a játéktereknek száma idén bővül, ugyanis Pétervásárán befejezés előtt áll az építés, miközben a taotámogatás jóvoltából Hevesen és Lőrinciben pályáztak nagy méretű, műfüves játéktér kialakítására. Ez arra ösztönöz bennünket, hogy újabb csapatokat vonjunk be a már hagyományosnak számító téli sorozatba. Néhány éve 20–22 gárdával kezdődött a kupa, idén pedig – a tavalyi évhez hasonlóan – 32 együttes vett részt a tornán úgy, hogy nem csak szűkebb hazánkat képviselték, hanem a szomszédos megyéket is. Nagyon elégedett vagyok az idei rendezvénnyel, amelynek a végén egy olyan klub nyerte el a győztesnek járó serleget, ahol jelentősek a négy évszakos hagyományok, gondolok itt a strandlabdarúgásra és a futsaléletre – zárta szavait Vojtekovszki Csaba.

Az Energia SC Gyöngyös megyei I. osztályban szereplő csapata a döntőben a városbeli NB III.-as gárda, a Gyöngyösi AK ellen olyan játékos góljával hódította el az Imola-Hírlap–Téli-kupa győztesét megillető trófeát, aki ősszel még a GYAK színeiben futballozott. Sári Csaba 23. percben elért találata után jelentős erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében Simon Antal tanítványai, ám újabb gól már nem született az egri fináléban. Így a Nagy Gábor vezette Energia SC gárdája a sorozat öt évre visszatekintő történetében először vihette haza a kupát. A mátraaljaiak hat mérkőzést játszottak a sorozatban (a Kömlő elleni csoportmeccs az ellenfél ki nem állása miatt elmaradt), ezek közül ötöt megnyertek, egy találkozón pedig 0–0-s döntetlent követően 11-esekkel győztek.