A gyöngyösi kézilabdásoknál a lelkeket még edzeni kell

A hirtelen jött magaslatot nehezen dolgozta fel a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapata. Az NB I-es férfigárda az összességében pozitív őszi szezont tavasszal szeretné még inkább felülmúlni.

– Gyorsan lépjünk túl a talán legkényesebb témán. Mennyire sikerült megemészteni az őszi utolsó fordulóban bekövetkezett mezőkövesdi vereséget?

– Már túl vagyok rajta, az utolsó hetek sok tapasztalattal szolgáltak, kellően rávilágítottak a hiányosságainkra – válaszolt a gyöngyösiek vezetőedzője, Konkoly Csaba. – Már a bajnokság korai szakaszában megéreztük a harmadik pozíció jelentette magaslatot, az ezzel járó felelősség pedig túl nagy terhet tett a játékosok vállára. Az utolsó három hétben már érződött ennek a negatív hatása. A csúcson maradni jóval nehezebb feladat, mint az oda vezető úton menetelni.

– A borsodi kudarcot leszámítva kiváló őszi szezont tudhatnak maguk mögött. Reális az ötödik hely?

– Kétségkívül sokat léptünk előre a tavalyi év hasonló időszakához képeset, de igazán majd május végén lehet számot vetni. Amikor az idény előtt a célokról beszéltünk nem is feltétlen helyezésben gondolkodtunk, sokkal inkább stabilitásban és olyan csapat kialakításában, amelynek mérkőzései hétvégente élvezetes családi programként szolgálnak a térség sportszerető lakosságának. Maximalista vagyok, bennem maradt hiányérzet, de összességében úgy érzem, megérdemelt az ötödik pozíció.

Az NB I. állása



– Az hétről-hétre látszódott, hogy kiváló fizikai állapotnak örvend a csapat. A mentális felkészítésre mekkora hangsúlyt fektetnek? Ha már lelki teherről beszélt, talán jogos a kérdés.

– Az egyéni és a csapattal közös beszélgetések kapcsán megerősítést nyert, hogy a hirtelen jött sikert nem mindenki a megfelelő módon dolgozta fel. A november végén született Komló elleni hazai döntetlen okozta csalódás indított el bennünket egy olyan negatív spirálba, ami rányomta a bélyegét az utolsó három hét történéseire. A januári felkészülés során a szakmai stábbal közösen a korábbinál több figyelmet szentelünk ennek a területnek.

– Melyik sikert tartja a legértékesebbnek?

– A dabasi 31–24-es győzelem alkalmával kétségtelenül nagyon jó érzés volt a kispadon helyet foglalni. Az a győzelem jelentős sportszakmai értékkel bír, már csak az két együttes korábbi mérkőzéseit figyelembe véve. Tavalyi évben egy szintén kiváló csapattal döntetlent értünk el az OBO Arénában. Egyébiránt az ősszel többségében nagy különbséggel nyertük a mérkőzéseket, szinte nem is akadt olyan összecsapás, amely kiélezett végjátékot hozott volna. Nem mintha hiányoznának az infarktusos meccsek, de e tekintetben kevesebb tapasztalattal rendelkezünk, ami még okozhat nehézségeket.

– Akadt esetleg olyan játékos, aki a teljesítményével külön is kivívta a vezetőedző elismerését?

– Szerencsére több kulcsjátékosunk is akad, bár ha egyik másik gyengébben teljesít, az a többiek játékára is kihat. Lubomir Duris, Mirko Herceg, Mitar Markez, Uros Vilovszki, Gerdán Tibor és Varsandán Milán neve egyaránt említhető, ők valamennyien extra teljesítményre képesek.

– Mindent összegezve abban feltétlen bízhat, hogy a mezőkövesdi vereség tavaszra csak még dacosabbá, elszántabbá teheti a gárdát. Akkor viszont vélhetően könnyebben a feledés homályába merül a matyóföldi kisiklás. Mikor állnak ismét edzésbe?

– Ebben magam is bízom. Nem tettünk le a céljainkról, továbbra is keményen dolgozunk majd azért, hogy elérjük a nemzetközi kupaszereplést jelentő ötödik helyet. Többeket is ez a vágy motivál, amivel újabb lépcsőfokot lépne a csapat. Tavasszal besűrűsödik a versenynaptár, előfordulhat, hogy heti két mérkőzés vár ránk, amely még nagyobb terhelést jelent majd a gárdának. Óriási csata várható, minden bizonnyal csak az utolsó mérkőzésen dől el a végső pozíciónk. Január 8-án találkozunk ismét a csapattal.

– A keret azonban még nem lesz teljes. Beavatna az aktuális tudnivalókba?

– A fiatal kapus, Buzogány Barna térdében porcműtétet hajtottak végre, január végén derül ki, hogy szükség lesz-e újabb operációra. Németh Tamás törött keze még gipszben, de ő a hónap végén várhatóan már elkezdheti az edzéseket. Ubornyák Dávid, Lubomír Duris és Mirko Herceg pedig hazája válogatottjával készül az év első heteiben.

– A 2020-as év is a Ligakupa küzdelmeivel indul. A cél a címvédés?

– Ismét átalakul a csapat, ami óvatosságra int a célkitűzéseket illetően. Merész kijelentésnek tűnhet, ha címvédésről beszélnék. Miután csak a magyar játékosokra támaszkodhatunk, új szerkezetű gárda kialakítása is napirendre kerül. A Ligakupa idén is elsősorban a fiatalok játszótere, akiket a több játéklehetőséggel szeretnénk magasabb szintre segíteni. Az ifjúságiakba most nehezebb kapaszkodni, többeket is megvisel a nagyobb terhelés. A tavaly reményt keltően szerepelt Dávid József például már el is hagyta a csapatot, a szervezete ugyanis nem bírta az ezzel járó terhelést. A lehetőséget igyekszünk megadni az arra érdemeseknek, aztán megmutathatják, hogy mire mennek vele.