A gyöngyösi kézisek remekül vizsgáztak a nemzetközi porondon

A második selejtezőkör jelentette a végállomást az Európai Kézilabdaligában (EKL) a HE-DO B. Braun Gyöngyös férficsapata számára. A klub történetének első nemzetközi kupaszereplése új korszak kezdetét is jelentheti.

Ahogy Nagy Attila, a mátraaljai klub elnöke fogalmazott: Gyöngyös felkerült az európai kézilabdázás térképére. Rengeteg értékes tapasztalattal gazdagodtak, miközben a hazai és nemzetközi kapcsolati tőkét is sikerült bővíteni.

– A legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna, hogy ennyit kapunk a klub történetének első nemzetközi kupaszereplésétől – jelentette ki a sportvezető. – Már az RK Butel Szkopje elleni első selejtező során bizonyítottuk, hogy helyünk van a sorozatban. Óriási sportdiplomáciai sikerként éltük meg, hogy az északmacedónok elleni párharc mindkét mérkőzésének a Dr. Fejes András Sportcsarnok adott otthont. Más csapatok esetében nem akadt példa arra, hogy mindkét összecsapást egy azon helyszínen rendezték volna. Olyan módon sikerült levezényelni az egész sorozat nyitányának számító első párharcot, hogy azzal az EHF képviselőinek elismerését is kivívtuk. Az először nálunk alkalmazott nemzetközi etikett pedig hivatalos protokollá vált.

Az RK Butel Szkopje ellen 58–46-os összesítéssel jutott tovább a HE-DO B. Braun Gyöngyös, hogy aztán már a csoportkörbe jutásért a kétszeres EHF-kupa győztes német Füchse Berlinnel mérhesse össze tudását.

– A második selejtezőkörben az egyik legerősebb ellenfélre vágytunk, s végül meg is kaptuk – folytatta Nagy Attila. – A hazai kétgólos vereséget nyugodtan kitehetjük az ablakba, meggyőződésem, hogy nincs akkora különbség a csapatok között, mint amit az összesített 61–47-es eredmény mutat. Emelt fővel zártuk a párharcot, s egyben az egész kupasorozatot. Berlinben megtapasztalhattuk azt is, hogy milyen körítést csapnak egy-egy mérkőzésnek, legyen az Bundesliga vagy nemzetközi kupacsata. Egészen felemelő érzés volt megélni azt a hatvan percet a Max-Schmeling-Halléban. Hasonlót eddig csak a Final Four alkalmával tapasztaltam.

Arról, hogy az összképet tekintve a gyöngyösiek öröme miért nem lehetett teljes, Nagy Attila így fogalmazott.

– Ami némi árnyékot vett a nemzetközi kupaszereplésre az a világjárvány, ami ahogy az élet minden területén, úgy a sportvilágban is markánsan jelen van – jelentette ki a klubelnök. – Előzetesen minden esetben teltházas találkozókkal számoltunk, ám az érvényben lévő szigorítások valamint az emberekben bújkáló félelem ezt meghiúsította. Nemcsak nálunk, Németországban is érzékelhető volt a drukkerek óvatossága, a tervezett nézőszámok mintegy 30–40 százalékkal estek vissza.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös küldöttsége szerdán érkezett haza Berlinből. Ahhoz, hogy a munka folytatódhasson két vírusteszten kell átesni az utazóknak, az elsőt csütörtökön a másodikat pénteken végezték el. Amennyiben a tesztek negatív eredményt mutatnak, elkezdődhet a közvetlen felkészülés az október 7-én esedékes FTC elleni bajnoki mérkőzésre. A 17.30-kor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.