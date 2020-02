A Gyöngyösi KK U14-es lányai a Hónap kézisei

Hegedűs Tibor MKSZ-szakfelügyelő ajánlásával januárban a Hónap kézisei címet a Gyöngyösi KK U14-es lány együttese érdemelte ki.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) „Velünk kerek a világ! Tanuld a kézilabdát!” nevet viselő programjának keretében minden hónapban olyan utánpótlás csapatokat mutatnak be, ahol a nevelőmunka, a szakmaiság és a hozzáállás mások számára is példaértékű lehet. Hegedűs Tibor MKSZ-szakfelügyelő ajánlásával januárban a Hónap kézisei címet a Gyöngyösi KK U14-es lány együttese érdemelte ki.

– A 2006-os születésű lányok az FTC, a Vác és a Kisvárda csapatát megelőzve jutottak az ország legjobb nyolc együttese közé – emlékeztetett Hegedűs Tibor szakfelügyelő. – Az edzéseken közel százszázalékos a részvétel, ami bizonyítja a játékosok elkötelezettségét a sportág iránt. Majzik Henrietta edző arra törekszik, hogy az általa nevelt, oktatott sportolók amellett hogy a sportágukban eredményesek legyenek, személyiségük is fejlődjön.

– Már elég fiatalon az edzői pályáról álmodoztam, amihez tanulmányaimat a Testnevelési Egyetem sportedző szakán végeztem, majd később az MKSZ-NEK képzés keretében szakedzői B-licenszet szereztem – fogalmazott Majzik Henrietta, aki 13 évesen kezdett kézilabdázni, játékosként NB II-es szintig jutott. – Hat éve dolgozom edzőként. Tősgyökeres gyöngyösiként, városunk leány kézilabda utánpótlásának megalapozása, megerősítése és a bázis szélesítése a hivatásommá vált. Jelenleg a 14–15 éves lányokkal, valamint a Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola kézilabdás (2./B) osztályával dolgozom.

A mátraaljai gárda tagjai nem csak a pályán, hanem az iskola padban is remekül helyt állnak, többen kitűnő bizonyítványt szereztek. A lány U14-es csapat évről-évre részt vesz adománygyűjtő akciókban de arra is akadt példa, hogy a Mátrában a szemétszedésben segédkezett. A csapat tagjai közül nagyon sokak álma, hogy válogatott játékosok legyenek. A klub pedig ehhez igyekszik minden segítséget megadni. A gyöngyösi csapat az elmúlt években több rangos tornán is első helyen végzett (Mátra-kupa, Húsvét-kupa) valamint a Sterbinszky Amália régió küzdelmeiben szinte „kibérelték” az első helyet.