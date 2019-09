A Gyöngyösnek türelem, az Egernek edző kell

Szezonbeli első győzelmük reményében fogadják a füzesgyarmatiakat a gyöngyösiek, míg az egriek vezetőedző nélkül utaznak Diósgyőbe, a hatvaniak pedig Sényőre mennek pont(ok)ért.

Az NB III. Keleti csoportja 6. fordulójának mérkőzései.

VASÁRNAP, 16.00:

GYÖNGYÖSI AK (15.)–FÜZESGYARMATI SK (6.)

Gyöngyös, Kömlei Spt., V.: Muhari Gergő (Szabó F., Kovács Z.).

VARGA ATTILA, a gyöngyösiek vezetőedzője: – A héten is jól dolgoztak a fiúk, noha nagy csalódáson kellett túltenni magunkat. Ezt pedig az egri vereség jelentette, ahol hiába mutattuk az elmúlt idők egyik legjobb játékát, a 93. percben kapott góllal 2–1-es vereséget szenvedtünk. Ahhoz, hogy újra győztesen vonulhassunk le a pályáról arra a van a legnagyobb szükség, hogy az egyéni hibákat ki tudjuk küszöbölni. Hiába nyújtunk ugyanis csapatszinten jó teljesítményt, amíg jönnek ezek a hihagyások, addig nem leszünk eredményesek. Nagy hangsúlyt fektettem arra is, hogy az a szemlélet kerüljön előtérbe, ami a versenyszellemet erősíti, továbbá azt a gondolkodásmódot, hogy mindig jobbak akarjuk lenni. Egy csapat összekovácsolódása nem megy egyik napról a másikra. Időre és türelemre van szükség, hogy jöjjenek az eredmények. A 100 méteres síkfutásnál sem az ötödik méternél hirdetnek eredményt.

A GYAK várható kezdőcsapata: Ladányi – Wild, Csornij, Fehér, Petrezselyem – Bartha, Tarnai, Ondrejó, Nádudvari – Forgács, Laurinyecz

Sérült: Csoszánszki

Eltiltva: Tóth O. (piros lap)

SÉNYŐ (11.)–FC HATVAN (8.)

Sényő. V.: Kátai Gábor (dr. Ambrus, Balla).

TÖRÖK LÁSZLÓ, a hatvaniak vezetőedzője: – Eltelt öt forduló és két győzelmünk már van, amelyeket erős csapatok ellen arattunk. Azonban a földön maradtunk a két győzelem után is. Sokan kérdezték, mi van az FC Hatvannal, talán megtorpantunk? Természetesen nem, de aki az NB III-ban négy-ötgólos hazai győzelmeket vár, annak fel kell ébrednie! Ez már nem a megyei I. osztály, ez sokkal erősebb liga, ahol rengeteg olyan dologgal, játékhelyzettel találkozunk, amit egy osztállyal lejjebb nem tapasztaltunk. Mindezek eddig is a saját bőrünkön érezhettük. Továbbra is azon vagyunk, hogy hétről-hétre fejlődjünk. Lesznek további győzelmek és vereségek, de állítom, hogy a célunkat el fogjuk érni. Vasárnapi ellenfelünk, a Sényő eddig jó csapatok ellen ikszelt, nagyon stabil gárdának tűnik, és nyilván most már szeretné megszerezni első hazai sikerét a gárda. Eközben mi az első idegenbeli győzelemre hajtunk. Játékfilozófiánkon most sem változtatunk, de az biztos, hogy nagyobb koncentráció kell a sikerhez.

Az FC Hatvan várható kezdőcsapata: Tajti – Zagijev, Bárkányi, Katona R., Karácsony – Gál, Dolhai – Szabó D., Szabó R., Torda – Sárközi Sz.

Sérült: Simon, Ács, Czibolya. Eltiltva: –

EZ KÖVETKEZIK

DVTK II. (16.)–EGER SE (9.)

Miskolc, DVTK Edzőközpont. V.: Horváth Máté (Szilágyi N., Nyerges).

– Sok minden nem változott. Hétfőn megyek a klubházba és átveszem a papírjaimat – válaszolta érdeklődésünkre Klink Zoltán. Az Eger SE szerdán elbocsájtott vezetőedzője egy nappal korábban még azt mondta, hogy „keressen holnap, akkor már többet tudok mondani”.

A csapat eközben Harmati Péter irányításával készül a diósgyőri mérkőzésre, ahol várhatóan a meccselés is az operatív vezetővel zajlik, mert arra nem sok esély mutatkozik, hogy addig lesz új, kinevezett edzője az egri együttesnek.

Az ESE várható kezdőcsapata: Nacsa – Prastler, Kovács D., Gajda, Lőrincz – Farkas K., Antal, Kis G., Stampf – Árvai, Benke

Sérült: Pataki, Vitelki, Debreczeni

Eltiltva: Bartusz (piros lap)

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA