A gyöngyössolymosi játékvezető fájdalmas búcsúja

Hat térdműtét után a hetediket nem vállalja be Debreczeni Krisztián. A hajdani NB-s futballista labdarúgóként már korábban visszavonult, játékvezetőként pedig a Lőrinci–Besenyőtelek megyei I. osztályú mérkőzés jelentette az utolsó feladatát. Tette mindezt 38 évesen.

– Most még nem képes pótolni semmi! – vágta rá a Gyöngyössolymoson élő Debreczeni Krisztián arra a kérdésre, mivel tölti ki azt az űrt, amit a játékvezetés hiánya okoz. – A sport, a mozgás lételemem, mint ahogy sokaknak, akik gyerekként megszerették a futballt, magukba szívták az öltöző szagát és a pálya illatát. Életem eddigi nagy része a labdarúgás világához kötött. Ettől a közegtől semmiképp sem szeretnék elszakadni, mert olyan sokat adott nekem ez a közösség. A búcsú a szó szoros és átvitt értelmében is fájó és régmúltra tekint vissza.

A székesfehérvári születésű sípmester kilencéves korában családjával együtt költözött a Mátrába. A labdarúgással hatesztendősen ismerkedett meg, igazolt labdarúgóként pedig Gyöngyösön, Vácon, Tiszaújvárosban, Hatvanban és Horton futballozott. Az első sérülés már fiatalon rányomta a bélyegét a pályafutására.

– Tizenkilenc évesen kényszerültem először átélni a műtéttel járó nehézségeket – emlékezett a védekező középpályást és balszélsőt játszott egykori labdarúgó. – A legmagasabb szintet az NB I/B jelentette, amikor a Szentes Lázár irányította Tiszaújvárosban játszottam többek között Kotula Lászlóval és Varga Sándorral. Később edzősködtem is, méghozzá Horton kezdve a trénerkedést, majd a GYSI-nél folytattam, de a 2007-ben letett játékvezetői vizsga után egyértelműen a bíráskodás felé fordultam. Ez már csak azért sem okozott nehézséget, mert édesapámra hajdan az országos keret tagjaként számítottak, míg jómagam az NB III.-as szintig jutottam. Pest megyében működve aztán két fiatalabb kolléga került fentebb, akikről később kiderült, hogy alkalmasak a feladatra, jó döntés volt, hogy ők kaptak lehetőséget a bizonyításra.

Debreczeni Krisztiánt olyan erős szúró fájdalmak gyötrik, amelyek teljes mértékben kizárják a további bíráskodást. Emiatt a bajnoki szezon végét sem tudta megvárni. Az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága Játékvezető Bizottságának elnökével azonban már egyeztetett arról, miként maradhatna a sípmesteri közösség hasznos tagja.

– A Kelemen Attila vezette testület részéről az ellenőri tevékenységre kapok majd lehetőséget, amellyel szeretnénk élni – vetítette előre a sípját szögre akasztott bíró. – Hihetetlen, hogy milyen nagy és összetartó családot alkotnak a játékvezetők. Ezt kevesen látják kívülről. Belülről azonban nagyszerű, hogy igaz barátokra talál az ember, akikre az élet bármely területén számíthat. És noha valóban jó ide tartozni, a legfontosabb számomra a szűkebb körben vett családom. Ahogy anno játékosként a szüleimre támaszkodhattam teljes mértékben, most, immár felnőttként, családapaként a párom és két fiam jelentik nekem a biztonságot, és adnak erőt, biztatást a jelenhez és a jövőhöz egyaránt. Rendkívül sokat köszönhetek nekik, nélkülük nem juthattam volna el eddig, azonban éppen azért kellett – velük teljes egyetértésben – meghozni ezt fájó döntést, hogy rám is jobban számíthassanak. Lehetőleg a mostanitól nem rosszabb fizikai állapotban, és azzal az érzelmi töltettel, amit az utolsó hármas sípszó felhangzásakor átéltem. Azt amíg csak élek, nem felejtem el.

Könnyek között

A Lőrinci VSC selypi sporttelepén méltó módon búcsúztatták a visszavonuló Debreczeni Krisztiánt. A sípmester dedikált meccslabdát kapott ajándékba a házigazdáktól, az utolsó meccsen a Pest megyei kollégák közül is jó néhányan megtisztelték jelenlétükkel, miközben ahogy a lőrinciek, úgy a vendég besenyőtelkiek is partnerek voltak a sportszerű mérkőzésben. A meccs után megjelentek a könnyek is, igaz, akkor már a családtagok körében.