A Halász–Tárkány meccs még kérdőjeles

A Gyöngyöshalász–Felsőtárkány mérkőzés helyszínéről lapzártánkig nem született döntés, kérdéses volt a Marshall-ASE mezőkövesdi albérlete, az viszont eldőlt, hogy a megyei I. osztály 14. fordulójában a Lőrinci Hatvanban, a Füzesabony Besenyőtelken, a Bélkő SE-Bélapát csapata pedig Recsken fogadja idei első ellenfelét.

Szombat, 14.30:

MARSHALL-ASE (3.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (10.)

Mezőkövesd, műfüves pálya (?). V.: Rozsnaki Gábor (Derda J., Forgó).

Házigazdaként nem lehet más célunk, mint a győzelem, és mindent megteszünk ennek érdekében a megerősödött vendégek ellen. Bízok a csapatban, vendéglátóként behúzzuk otthon, 2–1.

GYÖNGYÖSHALÁSZ (7.)–FELSŐTÁRKÁNY (5.)

Gyöngyöshalász (?). V.: Harnos Csaba (Lovas, Berecz).

A versenybizottság nem fogadta el a Gyöngyöshalász SE beadványát a vízben ázó centerpálya alkalmatlansága miatt a tartalékpályáján történő meccsrendezésre vonatkozóan, így ott nem kerülhet sor a mérkőzésre. A halásziak úgy vélik, a második számú játéktér megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy bajnoki összecsapás helyszíne legyen a „fű kettő”. A szóba jöhető gyöngyösi műfüves játéktéren a halásziak nem akarnak futballozni, az pedig tegnap estig nem derült ki, mi lehet, vagy mi lesz a megoldás az ügyben.

Mindkét csapat jó erőket képvisel, ezért izgalmas meccset várok. Nagyon szoros, végletekig kiélezett mérkőzésen nem tudnak dönteni a csapatok, 1–1.

HEVESTHERM-HEVES (8.)–HERÉD (6.)

Heves. V.: Kasza Dénes (Várallyay, Orosz).

Szoros, küzdelmes, gólgazdag mérkőzésen a hevesiek otthon tartják a három pontot, 3–2.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (12.)–PÉTERVÁSÁRA (4.)

Recsk, műfű. V.: Török Mihály (Nováki, Szigetvári Zs.).

Sokszor nem egyszerű a fiatal bélapátiak ellen, ez most is így lesz. Ha nehezen is, de győz a Péterke, 2–4.

LŐRINCI (1.)–MAKLÁR (11.)

Hatvan, Népkerti műfüves pálya. V.: Dajkó Tamás (Lucián, Gergely).

Nem okoz gondot a bajnokesélyes Lőrincinek a Maklár legyőzése, 5–1.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (9.)–EGERSZALÓK (2.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt. V.: Varga László (Pádár, Király).

A szalókiaknak nem igazán fér bele a hibázás, azonban Besenyőn soha, senkinek nem egyszerű nyerni a masszív hazai csapat ellen, ez most sem lesz másképp. A forduló meglepetését okozva otthon tart egy pontot a Besenyő, 1–1.

Vasárnap, 14.30:

FÜZESABONY (14.)–BERG SYSTEM-EGER SE II. (13.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Motsidlovszky).

Küzdelmes mérkőzésen nem bírnak majd egymással a csapatok, vagyis nem billen el a mérleg nyelve egyik oldalra sem, 1–1.

INNEN FOLYTATJÁK



Markazi bűnhődés

A Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Igazgatóságának Fegyelmi Bizottsága legutóbbi ülésén öt játékossal szemben hozott határozatot, továbbá egy sportszakember is büntetésben részesült.

Az e heti eltiltások

4 MÉRKŐZÉS

Hatalyák Zoltán (Markaz FC, sportszakember)

1 MÉRKŐZÉS

Ország József (MSE-Mátraballa)

Holecz Adrián (Markaz FC)

Ollári Richárd (Markaz FC)

Kállai Renátó (Visonta SC)

Pénzbüntetés – színes lapokért

Markaz FC 7000 forint

Atkári SE 5000 forint