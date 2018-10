A Hatvan ellen kiderül, hatott-e a pofon a Halásznak

Hordós kontra Simon a vasárnapi derbi előtt.

A Felsőtárkánytól kapott pofon után nagy kérdést jelent Gyöngyöshalászon, hogy ez felrázta-e a társaságot, vagy mélyütésként hatott, amelyből nem lesz képes felállni a gárda a hibátlan mérleggel rendelkező FC Hatvant fogadva a megyei I. osztályú bajnokság 8. fordulójában.

SZOMBAT, 15.00:

FELSŐTÁRKÁNY (8.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (2.)

Felsőtárkány. V.: Várallyay Miklós (Lovas, Király)

A tárkányiaknak egyfelől örömteli volt megélni a Gyöngyöshalászon aratott diadalt, másrészről viszont sérülés miatt újra csökkent a keret létszáma, ami alaposan megnehezíti Balázs Tihamér edző feladatát. A gyöngyösiek joggal tarthatnak a házigazdáktól, miközben Nagy Gábor edző, a jó forma és a veretlen sorozat nyilván erős közösségé kovácsolta a társaságot, ami többre hivatottnak tűnik, mint az előző idényben.

FÜZESABONY (12.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (3.)

Füzesabony. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Bodó I.)

Ami korábban biztató jelként hatott a füzesabonyiaknál, az nem köszönt vissza Pétervásárán, ahol 5–1-es vereséget szenvedett a gárda. Igaz, ezúttal házigazda lesz Bocsi Zoltán együttese, amely otthonában az Eger II csapatát legyőzte, majd pedig alaposan feladata a leckét a Felsőtárkánynak (1–2) és az Energia SC-nek is (1–2). Ebből az következik, hogy a Hevesre is izzasztó meccs vár.

MAKLÁR (9.)–BERG SYSTEM-EGER SE II (13.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Szoboszlay Péter (Szabó L., Sántha)

Eredetileg Egerben került volna a mérkőzésre, ám a Szentmarjay stadion gombafertőzéssel küszködő gyepszőnyegének kímélése miatt a két klub felcserélte a pályaválasztói jogot. Az elmúlt öt fordulóban csupán egy pont szereztek ugyan az egriek, mégsem mehet biztosra a Maklár, mert mint tudjuk, a szerencse forgandó, és lehet, hogy az ESE számára, most következik a változás.

BORSODNÁDASD (15.)–MARSHALL-ASE (7.)

Borsodnádasd. V.: Tóth Zoltán (Dajkó, Palásti)

A BLASE a maklári döntetlennel azt bizonyította, hogy noha messze áll tavalyi formájától a gárda, de egyet semmiképp sem szabad az ellenfeleknek: lebecsülni Gyárfás Gábor gárdáját. Az andornakiak okosak lesznek, akkor más kárán tanulnak, és győznek, ha nem, akkor…

LŐRINCI (4.)–BESENYŐTELEK (10.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Szigetvári Zsolt (Kovács B., Májer)

A házigazdák egyre inkább összeérnek és igazolják, hogy erős keretet alkotnak, amely akár az élmezőnyben is végezhet. A besenyőtelkiek Hatvanban azt bizonyították, hogy szervezettség terén teljesen rendben van a csapat, amely ha hátul még jobban koncentrál, akár pontot is vihet a lőrinciektől.

VASÁRNAP, 15.00:

GYÖNGYÖSHALÁSZ (5.)–FC HATVAN (1.)

Gyöngyöshalász. V.: Varga László (Csathó, Kocsis)

HORDÓS DÁNIEL, a gyöngyöshalásziak asszisztens edzője: – A Felsőtárkánytól elszenvedett vereség megfogta a csapatot, a sorozatos győzelmet után a kudarc régen látott vendégként köszönt be. A Hatvan elleni meccs kérdése, hogy ezzel lejtőre kerültünk, vagy visszacsatlakozunk a dombra vezető útra. Mivel az játékosállományban több olyan futballista is található, akik bajnoki címeket tudnak felmutatni, joggal várható el, hogy amikor a legjobban kell, akkor az a tudás, amivel rendelkeznek, érvényre is jusson. Hozzáállás, motiváció, akarat. Ezek a tényezők dönthetnek a pontokról.

SIMON ANTAL, a hatvaniak vezetőedzője: – A bajnokságban el kell telni hat-nyolc mérkőzésnek, hogy reálisan lehessen látni, kik mire képesek. Van, akinek gyorsan beindul a bajnokság és a végére leereszt és akad, aki a vége felé kezd belerázódni. A tabellán elfoglalt helyezés alapján a gyöngyöshalásziak jól elkapták a nyitányt és a tavalyi szezont nézve is jól végeztek. Nehéz mérkőzés vár ránk idegenben. A saját játékunkat játsszuk vendégként és hazai pályán is, és ezen most sem fogunk változtatni. A keretben van egy állandósság. A sérültjeink felépültek, így a teljes állomány a rendelkezésemre áll.

EGERSZALÓK (14.)–PÉTERVÁSÁRA (6.)

Egerszalók. V.: Debreczeni Krisztián (Palásti, Májer)

Rég volt már augusztus tizenkilencedike, amikor Borsodnádasd csapatát 4–1-re verte Horváth Tamás együttese. Azt követően csupán Felsőtárkányból csíptek pontot Baji Ádámék, a gárda neve mellett szereplő négy egység pedig csupán az alsóházhoz elegendő. Ezzel szemben a péterkei legénység utóbbi három meccsén kilenc pontot gyűjtött és tizenegy gólt lőtt. Ezzel együtt a futballt sem papíron játsszák…

HERÉD (11.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (16.)

Heréd. V.: Dajkó Tamás (Lovas, Darók)

Labancz Róbert edző még nem találta meg azt az ideális „ívet”, amely mentén eredményesebb lehetne a herédi együttes. Most itt az alkalom, hogy visszatérjen a hazaiak önbizalma, mert a játéktudást illetően a HLC van előnyben. A bélapátiaknál rendre akadnak biztató jelek, ám a pontoknak jobban örülnének Budai Tamásék.

