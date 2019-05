A hatvani csatár először rúgott négy gólt

A diadalra büszkék lehetnek a szurkolók és a klubnál dolgozók is.

– Nem gondoltam arra, hogy ilyen fölényes győzelmet aratunk, de a csapat nagyon jó felfogásban futballozott, és már az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést – mondta a 16. dr. Vass Géza megyei kupadöntő FC Hatvan–Felsőtárkány mérkőzése (9–0) után a négy gólig jutott Simon Mátyás. – Mindig öröm számomra, amikor góllal, gólokkal veszem ki a részem egy-egy győzelemből, de most különleges boldogsággal tölt el, hogy a találatokkal kupagyőzelemhez segíthettem a csapatot, ráadásul felnőtt pályafutásom során egy meccsen most először szereztem négy gólt. Pályafutásomban ez a nap – a bajnoki címet jelentő Lőrinci elleni gól után – egy újabb olyan dátum lesz, amelyre mindig szívesen emlékszek majd. Büszkeséggel tölt el, hogy ebben a csapatban játszhatok, és büszkék lehetnek a szurkolók és a klubnál dolgozók is erre a diadalra.

