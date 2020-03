A hatvani kézilabdázók kétszázezer forinttal támogatják a kórházat

A Hatvani KSzSE vezetősége 200 ezer forinttal támogatja a helyi Albert Schweitzer Kórház Alapítványát, a koronavírus-járvány megfékezése elleni küzdelemben.

– Ebben a rendkívüli helyzetben szeretnénk mi is támogatni a kórházi dolgozók munkáját – fogalmazott a Zagyva-parti klub alelnöke, Szombati Lajos. – Lehetőségeinkhez mérten, szükség esetén hajlandók vagyunk a támogatást akár havonta is megismételni, emellett a többi sportegyesület felé is felhívással fordultunk, nagyobb összefogással talán még hatékonyabban tudjuk segíteni az intézményben dolgozók munkáját.

Eközben az NB I/B Keleti csoportjában újoncként tizenöt mérkőzést követően a negyedik helyen álló HKSZSE játékosai egyéni edzésekkel igyekeznek formában tartani magukat.

– A hét minden napjára 3–4 kilométer szabadtéri futást és szintén kültéri 45 perces edzésprogramot írtam elő a kézilabdázóknak – osztotta meg a csapat vezetőedzője, Bárány Zsolt. – Fekvőtámaszok, felülések, szökdelések, lépcsőzések, guggolások, négy vagy több ütemű gyakorlatok egyaránt szerepelnek az előírt mozgások között. Telefonos alkalmazás segítségével tudom ellenőrizni a futómennyiséget, az erőnléti edzéseikről pedig fényképeket, illetve videókat kell készíteniük, amelyeket elküldenek nekem.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) március 13-i elnökségi ülésén arról döntött, hogy a kialakult járványveszélyre való tekintettel határozatlan ideig felfüggeszti a bajnokságait. A bejelentést követően valamennyi klubnál szüneteltetik a csoportos edzéseket.