A hatvani szakmai igazgató egyénre szabva fejleszti a képességeket

Kitől kaphatna többet az ember a jégkorongozás tudományából, ha nem egy 62-szeres válogatott, háromszoros magyar bajnok, egyszeres Magyar Kupa és Szuperkupa-győztes hajdani játékostól?

Miközben Orbán Attilát (mert róla van szó) felkérték a Gödöllői Muskétások Jégkorong Sportegyesület szakmai tanácsadójának, a Fehérvár AV19-ben és a válogatottban is alapembernek számított korábbi bekk Hatvanban tovább bővítette a profilját. A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola jégkorongozóinak vezetőedzője, egyben a Hatvani Gigászok hoki klub szakmai igazgatója ott és abban segít, hogy minél képzettebb játékosok tereljék a pakkot. Legyen szó amatőr játékosról vagy profiról, fiatalabbról vagy idősebbről, lányról vagy fiúról.

– A hoki már annyira technikai sport, hogy az egyéni képzésen rengeteg múlik – mondta a heol.hu-nak a Orbán Attila. – Nemcsak állni kell a jégen, hanem korizás közben fent kell lenni a fejnek, meg kell tudni nagy sebességből kis helyeken megfordulni, és a többi. Egy 50–70 perces edzésen hiába van két-három edző, a figyelem megoszlik, a képességfejlesztésre nem jut elegendő idő. Vagyis bőven van miben fejlődni, ehhez pedig az egyéni képzés jelenti a megoldást. A jövőt mindenképp ez jelenti, ahogy azt a külföldi példák jól mutatják.

A játékos-pályafutását két évvel ezelőtt befejezett 31 éves szakember szárazon és jégen is tart tréningeket. Ezen felül az inlinehockey elkötelezettjei is leshetnek el mesterfogásokat a tapasztalt hokistól. Ez utóbbi olyan, mint a jégkorong, csak görkorival űzik, ám kiváló módja annak, hogy még jobb játékossá váljon a jégkorongozó, mint ahogy az inlinehockey több világbajnokságán részt vett, az osztrák EBEL-ben és cseh Extraligában bajnoki címet szerzett Orbán Attila esete is bizonyítja. Hatvanba már félszáz fölött jár azok száma, akik igényt tartanak a tanácsaira, köztük válogatott játékosokkal. A hozzájárók között az U9-es fiataltól egészen a felnőttekig minden korosztály képviselteti magát. Szélsőség, de arra is akad példa, aki az egész pályát bérli, miközben a kicsoportos foglalkozások a leggyakoribbak. Járnak edzeni Budapestről, Jászberényből, Gödöllőről és Érdről, sőt akad, aki az Egyesült Államokból érkezett.

– A magyar korosztályos válogatott szélső, Vértes Nátán a legerősebb egyesült államokbeli egyetemi ligában szereplő Alaska Fairbanks csapatát erősíti. Rajta kívül felnőtt válogatott játékosok is szívesen jönnek Hatvanba – emelte ki Orbán Attila.

A tréner ezalatt brandépítésbe fogott (icehockeypro57), amihez régi, elkötelezett támogatójára (Marczi Skate: Bauer) továbbra is számíthat. Az már hab a tortán, hogy Gödöllőn a remények szerint rövidesen megkezdődik Magyarország egyik legszebb és legnívósabb jégkorong csarnokának kivitelezése. A 12 milliárdos pálya 2023-ra készülhet el, addig pedig (és utána is) a Hatvani Gigászok és a Gödöllői Muskétások együtt dolgoznak a jövőért. Hatvankétszeres válogatott vezérletével.