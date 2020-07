A hatvani származású NB I-es futballista új klubja még nem ismert

A 146 NB I-es meccsen 10 gólt szerzett bal oldali szélső esetében egyelőre nem tudni, hol folytatja pályafutását.

Az NB I-be lépett Budafoki MTE jelentette Gohér Gergő legutóbbi klubját. A hatvani származású 33 éves futballistától a nyáron azonban elköszönt az élvonalban újonc gárda vezetése, mint ahogy azt történt több társával is. Az elmúlt 14 évben – sorrendben – Szolnokon, Diósgyőrben, a Bp. Honvéd, a Bp. Honvéd II., a DVTK, a Puskás Akadémia, a

Soroksár, a Mezőkövesd és Budafoki MTE gárdájában szerepelt játékos pillanatnyilag nem tudja, hogy merre vezet az útja, de bízik abban, hogy lesz olyan klub, ahol számítanak a rutinjára.

– Korban, tapasztalatban és erőben is ott tartok, hogy tudnék segíteni NB-s szinten szereplő csapatnak – mondta Gohér Gergő a heol.hu-nak. – Több helyem megfordultam már a pályafutásom alatt, sok mindent megéltem a hazai futballban és azzal is tisztában vagyok, hogy most talán megfontoltabbak a klubok az igazolások terén. Ez teljesen érthető, és így vagyok ezzel magam is. Egészséges vagyok, és bizakodó, remélem, hamarosan ismertté válik az új állomáshelyem.

Emlékeznek még Gohér Gergő szabadrúgásgóljára, amivel az NB I-ben tartotta a Mezőkövesdet?

Itt mutatjuk: