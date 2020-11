A hatvaniak összetennék a kezünket, ha olyan körülményeik lennének, mint Mezőkövesden

A félidők első felében jól játszott a Hatvan, de az utolsó percekben mindig fordított a Mezőkövesd.

A férfi Ligakupa C-csoportjának 1. fordulójában:

MEZŐKÖVESDI KC–HATVANI KSZSE 25–24 (14–13)

Mezőkövesd, 90 néző. V.: Bóna, Földesi.

MKC: Varga I. – Jancsó 7 (3), Boda 6, Szöllősi 2, Csörgő 4, Kovács B. 1, Szabó D. 3. Csere: Pásztor – Bakó, Czakó, Dócs, Hevesi, Sárosi 2. Vezetőedző: Drizner Péter.

HATVAN: Hudák – Répási 3, Padla 1 (1) Veres 2, Szabó B. 3, Bali 4, Herczegh 3. Csere: Kométh – Sándor R. 2, Szarvas, Kovács P., Nagy B. 3, Pintér, Sipeki 3, Tóth G. Vezetőedző: Bárány Zsolt.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3, 15. p.: 3–7, 21. p.: 9–10, 27. p.: 13–11, 41. p.: 16–17, 45. p.: 17–20, 53. p.: 21–20, 57. p.: 23–23.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/1.

Pénteken este a Mezőkövesdi KC otthonában kezdte meg a szereplést a Ligakupában a Hatvani KSZSE csapata. A vendégek jól nyitották a találkozót és az első félidő első felében biztosan vezettek, de egy idő után nem csak a hazaiak, hanem a hatvaniak is hibáztak ziccereket. Kövesdi időkérést követően az MKC Boda és Csörgő vezérletével felzárkózott, majd Bárány Zsolt hívta egyperces megbeszélésre csapatát, ám csapata nem tudta megakadályozni a kövesdi fordítást.

A szünetet követően a Hatvan sokkal jobban védekezett, a kiszorított kövesdiek átlövései vagy mellé szálltak, vagy Hudákban akadtak el, így a játékrész derekán ismét a hatvaniaknál volt az előny, amelyet egészen három gólig tudtak növelni indításból, vagy egészpályás góllal is. Az MKC időkéréssel talált ki új taktikát a hatvani védekezés, illetve addig jól működő vendég támadások ellen, amely be is vált, 4–0-s rohammal átvették a vezetést. A hatvaniak a folytatásban ismét tudtak fordítani, majd még bő egy perccel a vége előtt is döntetlen volt az állás, de a végjátékban csak a kövesdi Szabó Dániel szerzett gólt, a túloldalon Sipeki az utolsó másodpercekben elhibázta az egyenlítési lehetőséget.

Mester(i) mondatok

DRIZNER PÉTER: – Öt-egyes területvédekezést próbáltunk az elején, de támadásban lassúak voltunk, nekünk nincs akkora tömegünk, hogy sebesség nélkül egy hatvani védelmet meg tudjunk törni. Ez volt a probléma, elöl döcögtünk, sok labdát elszórtunk a semleges zóna átjátszásakor, ami eddig nem volt jellemző. A szünetben ezt megbeszéltük és a második félidőben már nem volt labdaeladásunk ebből. Kiegyenlített mérkőzésen talán a hazai pálya előnye volt az, ami a javunkra döntötte el a csatát.

BÁRÁNY ZSOLT: – Október 18-án játszottunk utoljára tétmérkőzést, majd volt nálunk egy vírus, s kötelező karantén következett, tíz nap telt el edzés nélkül. Elkezdtünk edzeni, de még teljesen le vagyunk épülve, fizikálisan, mentálisan és hozzáállásban is javulnunk kell. Megint nyernünk kellett volna, de látszott, hogy nem vagyunk meccsben.

Tulajdonképpen újra kellene kezdenünk az alapozást, mert hol játszunk, hol nem, s nekünk nem kedvez ez a szaggatottság. Inkább vállalnánk, hogy menjünk végig, bárhogyan lesz, bár a hiányzók számát tekintve reális keretek között. Mindenki tudja, milyen problémákkal küzdünk, nem tudjuk, hogy holnap hol edzünk, a hatvani közgyűlés mit talál ki, a hazai pályánk is idegenben van. Összetennénk a kezünket, ha ilyen körülmények lennének, mint Mezőkövesden, ahol nyugodtan, normális körülmények között lehet edzeni és a vírus is elkerülne minket. Ennek ellenére nyernünk kellett volna, magunkat okolhatjuk a vereség miatt.

A mérkőzésen játszott mindenki, kipróbáltunk új embereket, fiatalokat dobtam a mély vízbe, különböző felállásokat próbálgattunk. Próbálom visszahozni a társaságot, be vagyunk lassulva, nagyon nehéz. Javítanunk kell a ziccerek értékesítését és a végjátékot, mert az utolsó negyedórában bukjuk el a meccseinket, s kezd frusztráló lenni az egy-két-három gólos vereség. Tavaly velünk volt a szerencse, akkor mi tudtunk egy góllal nyerni. A Magyar Kupában Tiszavasváriba kell mennünk újra, a múltkor szakadó esőben mentünk, s egész nap nem vették észre, beázik a csarnok, csak kezdéskor közlik, hogy alkalmatlan a pálya. Annyiból jó, hogy újabb mecset játszunk, bár jobb lett volna egy pozitív dologgal ráhangolódni, de mindenképp tovább szeretnénk jutni.