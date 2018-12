A Héjjas, Kránitz páros Hevesben teljesedhet ki

A szakmai előrelépés lehetősége mellett párkapcsolati tényezők is érvként szerepeltek a váltás mellett.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tizenhárom év után, ismét „A” keretes játékvezetői párossal büszkélkedhet a Heves Megyei Kézilabda Szövetség (HMKSZ) – osztotta meg a feltétlen kuriózumnak számító hírt Szabó Péter, a szervezet nyáron kinevezett új elnöke. – A Héjjas Tímea, Kránitz Andrea duó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből költözött át Hevesbe, ahol karrierjük újabb lépcsőfokához érkezhetnek.

Aktív játékosként nyár óta mindketten az NB II. Északkeleti csoportjában listavezetőként telelő Juhász 99-Füzesabony SC együttesét erősítik, miközben játékvezetőként is egyre nagyobb elismerést vívnak ki maguknak a kézilabda-társadalomban.

– A szakmai előrelépés lehetősége mellett párkapcsolati tényezők is érvként szerepeltek a váltás mellett – fogalmazott a korábban Egerben NB I.-es játékosként is szerepelt Héjjas Tímea. – Igyekszünk aktív részesei lenni a megyei életnek, jó példaként szolgálva segíteni a fiatalok előmenetelét. Az elsődleges célunk az lehet, hogy megszilárdítsuk a helyünket az „A” keretben, később pedig ha lehetőségünk adódik, a nemzetközi szerepléséért is megküzdünk. Mentorként Herczeg Bélára számíthatunk, aki rengeteg hasznos tanáccsal lát el bennünket.

Utoljára 1995-ben a ­Bartha Zoltán, Sajóvölgyi Oszkár párost emlegethettük „A” keretes Heves megyei játékvezetőként, míg a Herczeg ­Béla, Atkári Lajos duó a ­80-as évek végén képviselte megyénket a legjobb honi sípmesterek között. Hosszú utat járt be a szövetség, mire ismét új példaképekkel állhatnak elő.

– A megye megítélése szempontjából is rendkívül fontos, miközben komoly sportdiplomáciai értéke is van a Héjja, Kránitz páros érkezésének, hiszen hosszú évek óta nem rendelkezünk stabil „A” keretes, NB I.-ben foglalkoztatott játékvezetői párossal – fogalmazott a megyei szövetség Játékvezetői Bizottságának elnökeként is tevékenykedő Bartha Zoltán. – A HMKSZ pályafutásuk további töretlen fejlődése érdekében számukra minden segítséget és támogatás megad.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS